Boulos classifica saída de Flávio do país como "episódio vergonhoso"

“Um dos episódios mais vergonhosos da história do Brasil. O cara teve 60 milhões de votos e, em menos de 24 horas, sai do país”, disse Boulos ao chegar à festa de aniversário de Lula, no Palácio da Alvorada.
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A fuga de Flávio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes e não deixasse o país. Conforme mostrou o Correio, Flávio teria seguido para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais.
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postado em 27/10/2026 18:13