PT, PCdoB e PV anunciam apoio à reeleição de Motta na Câmara

A federação formada por PT, PCdoB e PV anunciou nesta terça-feira (27/10) apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à Presidência da Câmara dos Deputados. Embora a eleição ocorra apenas em fevereiro de 2027, as articulações foram antecipadas pelas definições do pleito presidencial.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As três siglas se juntam ao bloco que já declarou apoio a Motta, formado por União Brasil, PP, PSD, MDB, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Republicanos, PDT e PSB. Com a adesão, o deputado passa a contar com o apoio de 15 partidos, que, juntos, somarão 354 deputados na próxima legislatura. Para ser eleito, ele precisa de ao menos 257 votos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), a decisão busca garantir a governabilidade e facilitar o avanço das pautas prioritárias do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. O PL, por sua vez, elegeu 121 deputados para a legislatura que começa em 2027.
“Essa composição é estratégica para os próximos quatro anos, para dar governabilidade não só ao governo do presidente Lula, mas avançar com pautas das nossas três bancadas”, afirmou o líder.
Além de buscar isolar o PL da disputa pela Presidência da Câmara, o PT pretende limitar o espaço da sigla na distribuição dos cargos da Mesa Diretora e no comando de comissões importantes. Caso fique de fora do bloco de apoio à reeleição de Motta, o PL perde preferência na escolha desses postos. A legenda definirá sua posição em reunião da bancada na próxima semana.
“Vocês viram que o PL anunciou que ia tentar ganhar a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Nesse momento, a nossa responsabilidade é impedir isso, porque nós sabemos o que eles significam em termos de democracia, de soberania e diante do povo”, disse a líder do PCdoB na Câmara, deputada federal Jandira Feghali (RJ).
Saiba Mais
- Política Rogério Marinho diz que não sabia que Flávio iria fugir para os EUA
- Política Trump volta a criticar eleições no Brasil, mas não apresenta provas
- Política Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia"
- Política Alfredo Gaspar reconhece derrota e diz que seguirá mobilizado no Congresso
- Política Erika Hilton pede bloqueio de bens e contas de Flávio Bolsonaro
- Política EUA vão conceder visto a Flávio Bolsonaro e familiares