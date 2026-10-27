PT, PCdoB e PV anunciam apoio à reeleição de Motta na Câmara

A federação formada por PT, PCdoB e PV anunciou nesta terça-feira (27/10) apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à Presidência da Câmara dos Deputados. Embora a eleição ocorra apenas em fevereiro de 2027, as articulações foram antecipadas pelas definições do pleito presidencial.

As três siglas se juntam ao bloco que já declarou apoio a Motta, formado por União Brasil, PP, PSD, MDB, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Republicanos, PDT e PSB. Com a adesão, o deputado passa a contar com o apoio de 15 partidos, que, juntos, somarão 354 deputados na próxima legislatura. Para ser eleito, ele precisa de ao menos 257 votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: União e PP anunciam apoio à reeleição de Alcolumbre à presidência do Senado

Segundo o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), a decisão busca garantir a governabilidade e facilitar o avanço das pautas prioritárias do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. O PL, por sua vez, elegeu 121 deputados para a legislatura que começa em 2027.

“Essa composição é estratégica para os próximos quatro anos, para dar governabilidade não só ao governo do presidente Lula, mas avançar com pautas das nossas três bancadas”, afirmou o líder.

Leia também: Lula e líderes do Congresso articulam reeleição de Motta e Alcolumbre

Além de buscar isolar o PL da disputa pela Presidência da Câmara, o PT pretende limitar o espaço da sigla na distribuição dos cargos da Mesa Diretora e no comando de comissões importantes. Caso fique de fora do bloco de apoio à reeleição de Motta, o PL perde preferência na escolha desses postos. A legenda definirá sua posição em reunião da bancada na próxima semana.

“Vocês viram que o PL anunciou que ia tentar ganhar a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Nesse momento, a nossa responsabilidade é impedir isso, porque nós sabemos o que eles significam em termos de democracia, de soberania e diante do povo”, disse a líder do PCdoB na Câmara, deputada federal Jandira Feghali (RJ).