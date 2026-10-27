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Futebol

Richarlison ironiza Flávio Bolsonaro, e Neymar entra na brincadeira

Atacante debocha de ida do senador aos EUA em meio a disputa por imóvel em Angra e leva bronca bem-humorada do camisa 10 nos comentários

Centroavante do Brasil na Copa de 2022. Richarlison apoiou Lula nas eleições - (crédito: AFP)
Centroavante do Brasil na Copa de 2022. Richarlison apoiou Lula nas eleições - (crédito: AFP)

O atacante Richarlison voltou a movimentar as redes sociais ao fazer um comentário irônico sobre a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, realizada logo após o período eleitoral. O jogador da Seleção Brasileira aproveitou a repercussão da ida do parlamentar ao exterior para cutucar os envolvidos no impasse judicial no qual se viu inserido nos últimos meses.

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"Então não tem ninguém na ilha?", escreveu o atleta em uma publicação acompanhada por montagens feitas com inteligência artificial, nas quais ele aparece aproveitando o local. A provocação faz referência direta à disputa pela posse de uma luxuosa propriedade situada na Ilha de Jaguanum, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. O terreno é pivô de um imbróglio jurídico envolvendo Richarlison e o advogado Willer Tomaz, figura ligada aos bastidores políticos e ao próprio senador.

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A postagem rapidamente viralizou e atraiu a reação de outros nomes do futebol. Seu ex-companheiro de Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, Neymar, fez questão de entrar na brincadeira nos comentários. Em tom de provocação descontraída entre amigos, o camisa 10 escreveu: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque", divertindo os seguidores com a alfinetada sobre a confusão burocrática da compra da casa.

O caso segue em tramitação na Justiça, onde a defesa do jogador tenta reaver os direitos sobre a propriedade e esclarecer os termos do negócio firmado originalmente.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/10/2026 20:29
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