Pai do deputado Robério Negreiros morre aos 74 anos

O deputado também agradeceu o carinho, as orações e as demonstrações de afeto recebidos ao longo desse período - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

O pai do deputado distrital Robério Negreiros (Podemos), Robério Bandeira de Negreiros, morreu nesta terça-feira (27/10). “Ainda estamos tentando assimilar essa perda tão profunda. Neste momento, pedimos a Deus que conforte nossos corações e nos conceda forças e serenidade para atravessar essa despedida”, escreveu o parlamentar em uma rede social.

A causa da morte não foi divulgada. Negreiros, no entanto, afirmou que viveu os últimos 57 dias de forma intensa e dolorosa, acompanhando de perto a luta do pai pela vida. “Foram dias de angústia, esperança, fé e muito sofrimento”, relatou.

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O deputado também agradeceu o carinho, as orações e as demonstrações de afeto recebidos ao longo desse período. “Que meu pai, meu herói, nosso eterno Dr. Robério, descanse em paz, acolhido nos braços do Pai”, concluiu.

Reeleito para o quinto mandato

Robério Negreiros (Podemos) é deputado distrital, natural de Brasília e bacharel em direito, com trajetória profissional ligada ao setor produtivo. Reeleito em 2026, iniciará seu quinto mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em 2027.