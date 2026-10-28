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COM DESTINO AOS EUA

Assessor de Milei ajudou Flávio durante fuga, diz jornal argentino

Segundo informações do diário 'Clarín', Santiago Caputo foi a Porto Iguazú, na fronteira argentina com o Brasil, para assegurar que senador fosse aos EUA com a família

O assessor de Javier Milei, Santiago Caputo - (crédito: Reprodução / Instagram / @clarincom)
O assessor de Javier Milei, Santiago Caputo - (crédito: Reprodução / Instagram / @clarincom)

Um dos principais assessores e estrategistas do presidente da Argentina, Javier Milei, Santiago Caputo teria sido peça importante no processo de fuga de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, entre essa terça (27/10) e quarta-feira (28/10). Segundo informações do diário argentino Clarín, o assessor ajudou o senador e a família a embarcar rumo à América do Norte. 

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Conforme noticiou o jornal, Caputo viajou a Porto Iguaçu (Puerto Iguazú), cidade argentina ligada a Foz do Iguaçu, no Paraná. O ex-candidato à presidência foi ao local junto da família, onde embarcaria num voo privado.

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Depois de cruzarem a fronteira Brasil-Argentina de forma terrestre, partiram na madrugada da quarta rumo a Guayaquil, no Equador, para abastecimento. Em seguida, foram a Miami, na Flórida. Por lá, pousaram no período da manhã. 

O Clarín afirmou que, segundo fontes da Casa Rosada, sede do governo argentino, Caputo monitorou a viagem de Flávio e família "do começo ao fim", além de manter contato frequente com a empresa encarregada do voo privado. A operação também contou com o envolvimento do governo norte-americano, segundo o jornal. 

Flávio Bolsonaro foi, no último domingo (25/10), derrotado na disputa do segundo turno das eleições gerais de 2026 pela presidência da República. O candidato somou 59.826.041 votos (48,21% dos votos), contra 64.256.232 votos (51,79%) de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista irá para o quarto mandato. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 28/10/2026 16:29 / atualizado em 28/10/2026 16:30
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