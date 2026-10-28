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Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita"

Deputado federal afirmou que extrema direita deve ser algo para se esquecer, assim como o nazismo

Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PT - (crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PT - (crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Rede) defendeu uma união mundial da esquerda para "varrer" a extrema-direita "da face da Terra". Para o parlamentar reeleito, o posicionamento deve ser esquecido, tal qual o nazismo.

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Na declaração, feita nas redes sociais, o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda defendeu que a esquerda não seja hegemônica, com cada partido sendo dividido de acordo com suas ideias, de forma democrática.

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O deputado ainda aponta que a extrema direita deve ser "apenas um capítulo" de nossa história, servindo de lição para a defesa da democracia, que, para ele, deve ser permanente.

Confira a publicação feita por André Janones, via X:

 

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Arthur Colpa* - Estado de Minas

Por Arthur Colpa* - Estado de Minas
postado em 28/10/2026 15:07
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