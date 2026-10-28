Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita"

O deputado federal André Janones (Rede) defendeu uma união mundial da esquerda para "varrer" a extrema-direita "da face da Terra". Para o parlamentar reeleito, o posicionamento deve ser esquecido, tal qual o nazismo.
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Na declaração, feita nas redes sociais, o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda defendeu que a esquerda não seja hegemônica, com cada partido sendo dividido de acordo com suas ideias, de forma democrática.
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O deputado ainda aponta que a extrema direita deve ser "apenas um capítulo" de nossa história, servindo de lição para a defesa da democracia, que, para ele, deve ser permanente.
Confira a publicação feita por André Janones, via X:
Se a esquerda mundial se unir, a gente varre a extrema direita da face da terra, EU GARANTO PRA VOCÊS! E aí seremos hegemônicos? Jamais! Somos democratas, voltaremos a nos dividir de acordo com nossas IDEIAS: esquerda x direita x centro x centro esquerda x centro direita e etc! E aí a extrema direita será apenas um capitulo da nossa história, tal qual o nazismo! Algo para jamais esquecermos e que deverá ficar como lição para nós, uma lição de que a defesa da democracia deve ser PERMANENTE!— André Janones (@AndreJanonesMG) October 27, 2026
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima