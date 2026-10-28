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VIOLÊNCIA

Governo contabiliza 45 casos de violência política com 10 mortos desde a vitória de Lula

As ocorrências abrangem agressões físicas, atropelamentos e atentados com armas de fogo, concentradas em estados como PR e SP

As investigações serão centralizadas na PGR para punir os responsáveis. - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
As investigações serão centralizadas na PGR para punir os responsáveis. - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou em coletiva no Ministério da Justiça, nesta quarta-feira, 28, que o governo federal contabilizou 45 casos de violência política desde a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, 25. Segundo Boulos, 10 pessoas foram mortas, sendo três indígenas.

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Boulos disse também que, das 45 ocorrências, houve sete atropelamentos intencionais, 14 agressões físicas de espancamentos e esfaqueamentos, cinco atentados com arma de fogo, cinco casos de violência e coação contra povos indígenas e seis casos de violência de abuso de autoridade e violência policial.

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O ministro anunciou também que o governo tomou um conjunto de iniciativas para prevenir novos casos e identificar e punir agressores. As investigações serão centralizadas na Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Não haverá impunidade nesses casos, isso é inadmissível. Nós vivemos um processo democrático e, como em toda eleição, um ganhou e outro perdeu. Isso não pode ser pretexto para cometimento de crimes, para agressões e assassinatos", disse Boulos, que declarou ainda que os casos ocorrem desde o sábado de véspera da eleição e foram intensificados no domingo do pleito.

Boulos listou ainda que os Estados que registraram mais casos de violência política são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, nesta ordem. Destes, Lula ganhou apenas no território mineiro.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 28/10/2026 17:32 / atualizado em 28/10/2026 17:36
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