Em vídeo, Renan Santos ironiza carta de Flávio nos EUA: "Oposição EaD"

Em postagem feita nas redes sociais, Renan Santos criticou o parlamentar do PL por "fugir" para os EUA - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-candidato à Presidência da República no primeiro turno, Renan Santos (Missão), ironizou o posicionamento do senador e candidato derrotado no segundo turno das eleições gerais, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nesta quarta-feira (28/10), o "01", já nos Estados Unidos, para onde viajou com a família, se autodeclarou presidente do Brasil, além de afirmar que a disputa do segundo pleito foi "fraudada".

Em postagem feita nas redes sociais, Renan Santos criticou o parlamentar do PL por "fugir" para os EUA. "Ele não quis lutar, a nossa terra não era boa o suficiente e ele quis lutar diretamente lá da terra do Mickey, lá na Flórida. E de lá, ele agradeceu a Trump e ao povo americano, ao qual chamou de 'irmão', e ainda disse que comandará o Brasil em um governo paralelo", ironizou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

Além de fazer uma linha do tempo dos acontecimentos que envolveram o senador, Renan relembrou que Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-advogado de Lula, responsável por determinar a prorrogação do horário de votação no último domingo (25/10), contou com o voto favorável do próprio Flávio durante a sabatina no Senado.

"Acho muito engraçado pois o Zanin, que de fato foi advogado do Lula, foi aprovado e contou com o beneplácito do próprio Flávio quando ele o sabatinou no Congresso. Então, era a favor e agora reclama? Pois bem, Flávio está em exílio e combatendo a ditadura no Brasil, direto de lá", afirmou.

Em seguida, o candidato derrotado no primeiro turno citou incoerências na decisão tomada por Flávio, contextualizou a normalidade das operações do PL no Brasil e argumentou que Donald Trump, aliado do brasileiro, "não gosta de perdedores e, na realidade, não tem amigos, apenas parceiros de negócios".

"Vou explicar para vocês, meus amigos. Algumas vezes na história foram feitos governos paralelos (...). Na maioria delas, por razões até bonitas, inclusive. O Flávio está tentando imitar o que Juan Guaidó fez, que foi criar um regime de oposição ao governo de Maduro, na Venezuela, sendo ele próprio parte de um regime que está de pé. O partido do Flávio, no Brasil, está aqui, normal, operando", afirmou.

"As eleições foram reconhecidas pela maior parte dos países. Quem ainda não reconheceu foi o Trump. Mas será que vai continuar assim? O Trump não é amigo de perdedores. Se o Flávio soar como um perdedor ou como um problema para o Trump — e não se engane, o Trump quer negociar com o Brasil pelas terras raras —, ele vai se livrar do Flávio rapidinho", completou.

De acordo com Renan, há apenas espanto diante da atitude. Para ele, a democracia brasileira não corre risco e nada acontecerá na prática. "Continuamos a ter uma família sabotando o Brasil. Eu sou oposição natural ao governo Lula, mas o Brasil não ganha nada com essa oposição EAD, feita dos Estados Unidos para atender ao interesse norte-americano aqui", constatou.

Assista o vídeo completo postado por Renan Santos:

Eita! Governo Flávio começa AGORA! https://t.co/ZzzVS6Eg1z — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) October 28, 2026