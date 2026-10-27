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ELEIÇÕES

Renan Santos sobre Flávio Bolsonaro: "Falei que o caminho natural era fugir"

Entenda os desdobramentos sobre a suposta saída de Flávio Bolsonaro do Brasil e as apurações em andamento da PF com o cancelamento do passaporte

Renan Santos publicou vídeo nas redes sociais sobre o senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/X)
Renan Santos publicou vídeo nas redes sociais sobre o senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/X)

Renan Santos, que disputou a Presidência da República pelo Missão, se pronunciou sobre as suspeitas de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fugiu do Brasil após ser derrotado nas eleições presidenciais. O caso está sob apuração da Polícia Federal, órgão que realizou o cancelamento dos passaportes do parlamentar na manhã desta terça-feira (27/10). "Flávio Bolsonaro fugiu pra Argentina e está pegando um avião pros Estados Unidos pra encontrar seu amigo, seu papai Trump? Será que isso rolou?", questiona Renan, em vídeo publicado nas redes sociais.

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"Meus amigos, eu avisei ontem pra vocês que o caminho natural do Flávio era fugir", emendou Renan. “O senhor Alexandre de Moraes (ministro do STF) capturou ontem o passaporte dele, e aí Flávio Bolsonaro fica entre a cruz e a espada. Aparentemente, é o que estão dizendo, pegou um avião privado — um jatinho de um amigo —, cruzou a fronteira pra Argentina e de lá embarcaria como refugiado, daí ia ver a maneira legal de como fazer isso, para os Estados Unidos da América, onde vai encontrar seu irmão. Esta é a principal suspeita.”

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O ex-candidato do Missão ressaltou que Flávio Bolsonaro está incomunicável e ninguém consegue manter contato com ele. Ele observou que a saída para o exterior já era apontada previamente como um caminho esperado diante do cenário pós-eleitoral.

Processos judiciais citados

As suspeitas de saída do país ocorrem em meio a apurações que envolvem o senador. Renan Santos citou o caso Willer Tomaz, que tramita sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.

Renan também mencionou o andamento da investigação sobre a interferência da empresa Rockbridge na campanha presidencial do parlamentar do PL. O procedimento está atualmente nas mãos do ministro Flávio Dino e apura a participação de agentes privados norte-americanos interessados em terras raras.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/10/2026 12:31 / atualizado em 27/10/2026 12:34
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