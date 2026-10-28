Não há prova de fraude eleitoral, diz líder da oposição no Senado

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado federal, afirmou nesta quarta-feira (28/10), que não há provas de fraude nas eleições brasileiras de 2026. Em carta divulgada mais cedo, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) havia classificado o resultado das eleições como “fraude eleitoral”.

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“O PL não pode fazer essa afirmação, nem eu posso fazer essa afirmação, porque não há prova nesse sentido”, disse à jornalistas. O também coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que as diversas versões da carta divulgadas devem ser resultado de uma “confecção da carta”.

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Diferentes versões de carta

Em uma primeira versão, Flávio se apresentou como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil” e, posteriormente, recuou e publicou uma nova carta em que se intitula como “líder do Brasil”. Marinho disse que não sabia da carta e a associou a um desabafo do senador.

“Se você quer desabafar, isso não é crime. Suponho que seja um desabafo de alguém que está se sentindo injustiçado, que foi retirado do seu país pelas circunstâncias e certamente está extremamente abalado no processo”, disse.

Marinho sustentou que, neste momento, apesar de não haver um mandado de prisão contra Flávio, o senador é um exilado político. “Politicamente ele não tem condições de continuar no Brasil sob pena de ser preso pelo simples fato de ter ousado ser candidato”, afirmou.

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Flávio fugiu para os Estados Unidos e chegou ao país hoje de manhã. No entanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, ao comentar o assunto nesta tarde, disse que não irá se envolver no assunto. Ao comentar o assunto, Marinho disse que “quem tem que resolver os problemas do Brasil são os brasileiros” e disse esperar que não haja “intervenção no processo interno do Brasil”.

Na carta, Flávio também endossa a candidatura de Marinho à Presidência do Senado. Ao ser questionado por jornalistas, o líder reforçou que a decisão ainda precisa passar pelo crivo do partido na próxima quarta-feira (4/11).