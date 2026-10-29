Trump diz que vai conversar com Lula, mas volta a criticar eleição

Questionado se pretende telefonar para Lula e parabenizá-lo pela vitória, Trump respondeu: "Vou conversar com ele, mas acho que a eleição foi uma vergonha no Brasil" - (crédito: Kent NISHIMURA / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29/10) que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas voltou a criticar o resultado das eleições brasileiras, vencidas pelo petista contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Questionado se pretende telefonar para Lula e parabenizá-lo pela vitória, Trump respondeu: “Vou conversar com ele, mas acho que a eleição foi uma vergonha no Brasil”.

A declaração ocorre em meio aos questionamentos feitos pelo presidente americano sobre o processo eleitoral brasileiro. Esta é a quinta vez que Trump comenta o resultado do segundo turno da disputa presidencial. Na segunda-feira (26/10), ele já havia afirmado, sem apresentar provas, que a eleição no Brasil parecia ter sido fraudada. Na ocasião, disse que gostava de Lula e mantinha uma boa relação com o presidente brasileiro, mas criticou a prorrogação do horário de votação.

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Nesta quinta-feira, Trump voltou a condenar o processo eleitoral, mas não afirmou que reconhece Flávio Bolsonaro como vencedor da disputa nem respondeu diretamente se considera legítimo o resultado das urnas. Ao ser questionado sobre quem considera o verdadeiro vencedor da eleição presidencial brasileira, o presidente americano evitou dar uma resposta direta.

“Não quero comentar, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro. O atual presidente me pediu para não tomar partido, e eu não tomei. Mas, quando vi o que aconteceu no Brasil, achei uma vergonha”, afirmou Trump. Em seguida, acrescentou: “Bem, o mercado respondeu a isso”.