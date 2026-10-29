Nikolas defende Flávio Bolsonaro: "Está liberado zoar quem se autodeclara?"

Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, figuras em destaque na polêmica sobre a declaração do senador contestando eleições - (crédito: Rafael Neddermeyer)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou, nas redes sociais, a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), na qual o parlamentar questionou o resultado das eleições e afirmou ser o presidente eleito do Brasil.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, Nikolas defende Flávio e critica as reações da esquerda à declaração do senador.

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“Esquerda zuando o Flávio porque ele ‘se autodeclarou’ presidente… então tá liberado zuar quem se autodeclara alguma coisa? Bom saber”, escreveu o deputado.

Esquerda zuando o Flávio porque ele “se autodeclarou” presidente… então tá liberado zuar quem se autodeclara alguma coisa? Bom saber. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 29, 2026

Manifesto sem provas divulgado no exterior

No comunicado divulgado após desembarcar em território norte-americano, o senador, Flávio Bolsonaro afirmou estar em segurança e fez agradecimentos a líderes políticos estrangeiros, como o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Flávio classificou sua permanência fora do país como uma forma de exílio motivada por suposta perseguição política.

O documento continha acusações contra as instituições democráticas e insistia em alegações infundadas sobre o segundo turno. Na versão original do texto, o senador declarou: "Quero dizer que sou o presidente eleito e os criminosos que roubaram a eleição do Brasil são parte de uma organização criminosa que implementou uma tirania". Momentos depois, a publicação foi atualizada para remover a menção de presidente eleito, passando a tratá-lo apenas como líder da oposição, embora tenha mantido a defesa pela cassação da chapa vitoriosa.

Reconhecimento institucional e ruídos no partido

A postura adotada por Flávio causou atritos imediatos dentro do PL. A legenda já havia reconhecido o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral e inclusive participou ativamente da rotina eleitoral — tendo sido uma das requerentes da extensão de horário de votação em algumas seções, expediente que mais tarde foi alvo de insinuações sem fundamento por parte de apoiadores do senador.

O TSE reiterou a total lisura, transparência e segurança de todas as etapas de votação e totalização dos votos, destacando que o sistema eletrônico foi auditado por entidades fiscalizadoras sem registro de nenhuma anomalia. Apesar da validação ampla pelas autoridades competentes e do isolamento de seu discurso, Flávio afirmou que continuará articulando movimentos de oposição sediado no exterior.