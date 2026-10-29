Governo Trump exigiu que Flávio recuasse em declaração golpista sobre vitória eleitoral

Membros do governo Donald Trump cobraram que o senador Flávio Bolsonaro (PL) recuasse da declaração em que se apresentou como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, apesar da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. A informação foi antecipada pela colunista Marina Sanches, do UOL, e confirmada pelo Correio junto a um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

Segundo o interlocutor ouvido pela reportagem, a movimentação de Flávio após a derrota nas urnas provocou irritação entre integrantes da administração republicana. A avaliação é de que o senador adotou uma postura considerada inadequada ao reivindicar uma vitória eleitoral que não ocorreu. Diante do desconforto, a administração estadunidense sinalizou que ele deveria retirar a declaração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O incômodo também alcançou pessoas próximas ao próprio Trump. Conforme o relato, interlocutores do presidente norte-americano consideraram a postura de Flávio inaceitável, apesar da proximidade política e ideológica entre a família Bolsonaro e setores do Partido Republicano.

A cobrança ocorre após Flávio divulgar uma carta na qual contesta o resultado das eleições brasileiras e se apresenta à comunidade internacional como o legítimo vencedor da disputa presidencial. O episódio evidencia um primeiro atrito entre o senador e integrantes da administração Trump desde sua chegada aos Estados Unidos, para onde viajou após a derrota eleitoral em meio a investigações conduzidas pela Polícia Federal.