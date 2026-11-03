Janja participa de audiência no STF após Lula pedir mobilização contra bets

A primeira-dama Janja da Silva e a produtora cultura Paula Lavigne durante a audiência no STF - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

A primeira-dama Janja Lula da Silva participou, nesta terça-feira (3/11), de audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os impactos da proibição das apostas de cota fixa, conhecidas como bets, no Brasil. A presença ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu mobilização da sociedade em defesa da medida. Janja chegou à Corte acompanhada da produtora cultural Paula Lavigne, esposa do cantor Caetano Veloso.



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O debate foi convocado pelo ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8.027, que questiona a proibição das apostas no país. Mais cedo, Lula pediu que a população acompanhasse a audiência e pressionasse pela manutenção da medida. Segundo o presidente, há uma disputa entre os interesses das empresas do setor e a proteção das famílias afetadas pelos jogos.

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Nas redes sociais, Lula afirmou que é importante a participação da sociedade civil para que a decisão seja justa. O chefe do Executivo também criticou os interesses econômicos das plataformas, dizendo que as empresas lucram com o sofrimento das pessoas. Paula Lavigne se manifestou contra as apostas ao publicar, no Instagram, a frase: “Bets nunca mais”.