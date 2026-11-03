Futuro das bets: STF reúne clubes e governo para debater proibição

STF debate impactos da medida provisória que proibiu apostas de cota fixa, com o futuro do setor em discussão na audiência pública - (crédito: Maurenilson/CB)

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (3) uma audiência pública para discutir os impactos da medida provisória que proibiu apostas de cota fixa em âmbito nacional. O ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, convocou o debate.

O encontro ocorre a partir das 10h na sala de sessões da Segunda Turma da Corte, com transmissão ao vivo pela "Rádio e TV Justiça" e pelo canal do STF no YouTube.

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Trata-se da segunda audiência pública sobre a matéria. Em novembro de 2024, o tribunal ouviu mais de 50 especialistas e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil acerca da Lei das Bets (Lei 14.790/2023), questionada nas ADIs 7721, 7723 e 7749, igualmente relatadas por Fux. Após a edição da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, a Advocacia-Geral da União solicitou a realização desta nova rodada de debates.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) apresentou a ADI 8027 para pedir a inconstitucionalidade da MP 1.394/2026 e a validade da Lei das Bets. As ADIs 8024, 8028 e 8035 também contestam a medida provisória.

Participantes e formato das exposições

Representantes do Poder Executivo, clubes de futebol, organizações esportivas, comércio e entidades do setor de apostas expõem seus argumentos. Cada participante tem dez minutos para apresentar considerações.

Após solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU), o magistrado autorizou a inclusão dos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, além da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no debate marcado para amanhã, a partir das 10h. A ampliação ocorre em meio a questionamentos sobre a representatividade dos setores envolvidos e à ausência de entidades de defesa dos consumidores na programação.

Inicialmente, a relação de participantes da audiência pública do Supremo reunia 28 representantes de órgãos públicos, empresas do setor, clubes de futebol, emissoras e organizações esportivas. A AGU argumentou que a composição privilegiava os interesses de quem explora as apostas e de setores economicamente ligados à atividade, sem contemplar suficientemente outras perspectivas.

Cronograma dos expositores

10h às 10h10: abertura pelo Min. Luiz Fux

10h10 às 10h20: Clube de Regatas do Flamengo

10h20 às 10h30: Fluminense Football Club

10h30 às 10h40: Sociedade Anônima do Futebol Botafogo em Recuperação Judicial (S.A.F. Botafogo)

10h40 às 10h50: Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol

10h50 às 11h: São Paulo Futebol Clube

11h às 11h10: Sport Club Corinthians Paulista

11h10 às 11h20: Associação Atlética Ponte Preta

11h20 às 11h30: Esporte Clube Vitória

11h30 às 11h40: Guarani Futebol Clube em Recuperação Judicial

11h40 às 11h50: Portuguesa Sociedade Anônima de Futebol

11h50 às 12h: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

12h às 12h10: Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF)

12h10 às 12h20: Confederação Brasileira de Futebol

12h20 às 12h30: Comitê Olímpico do Brasil

12h30 às 12h40: Comitê Paralímpico do Brasil

14h às 14h10: Advocacia-Geral da União

14h10 às 14h20: Procuradoria-Geral da República

14h20 às 14h30: Ministério da Fazenda

14h30 às 14h40: Ministério do Esporte

14h40 às 14h50: Ministério da Justiça e Segurança Pública

14h50 às 15h: Ministério da Saúde

15h às 15h10: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

15h10 às 15h20: Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS)

15h20 às 15h30: Associação Nacional pela Segurança Jurídica dos Jogos e Apostas (ANSEJA)

15h30 às 15h40: Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL)

15h40 às 15h50: Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR)

15h50 às 16h: Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV)

16h às 16h10: Abracopel Associação Brasileira das Concessionárias e Permissionárias de Loterias Estaduais

16h30 às 16h40: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

16h40 às 16h50: Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM)

16h50 às 17h: Confederação Nacional da Indústria (CNI)

17h às 17h10: Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ Reg)

17h10 às 17h20: Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE)

17h20 às 17h30: Associação Internacional de Gaming (AIGAMING)

17h30: encerramento

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.