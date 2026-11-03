Flamengo estima perda de R$ 430 milhões com proibição das bets

Flávio Willeman, vice-presidente do Flamengo, afirmou que a proibição das bets pode causar perda de R$ 430 milhões em receitas ao clube e afetar cerca de 1,2 mil empregados - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O vice-presidente do Flamengo, Flávio de Araújo Willeman, afirmou, nesta terça-feira (3/11), que a proibição das apostas on-line no Brasil pode provocar uma perda de receita de R$ 430 milhões ao clube. Durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), o dirigente alertou que cerca de 1,2 mil empregados poderão ser impactados pela medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Willeman também destacou os possíveis reflexos no esporte olímpico. Segundo ele, o Flamengo é o segundo maior fornecedor de atletas olímpicos do mundo e a restrição às bets pode provocar um “impacto severo” na preparação para as próximas competições. O dirigente argumentou que o clube assumiu compromissos financeiros com atletas e funcionários com base nos contratos de patrocínio firmados sob a legislação que regulamentava o setor.



O representante rubro-negro criticou a mudança nas regras e afirmou que o clube confiou na regulamentação aprovada pelo Congresso Nacional para estabelecer seus compromissos. Na avaliação dele, a proibição gera insegurança jurídica, uma vez que os contratos foram celebrados considerando a continuidade da atividade econômica. A estimativa apresentada é de que o cancelamento desses acordos comprometa receitas importantes para a instituição.



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A audiência também contou com a participação de Matheus Reis e Montenegro, representante do Fluminense. Ele criticou o prazo de 10 dias concedido para a transição após a decisão do governo e afirmou que outros países adotaram períodos maiores para mudanças nas regras de publicidade e funcionamento das apostas. O dirigente também chamou atenção para os efeitos sociais da medida, ressaltando que, além dos problemas relacionados à ludopatia, há preocupação com o desemprego. O debate foi convocado pelo ministro Luiz Fux, relator da ação que questiona a proibição das bets no STF.