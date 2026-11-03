Messias defende proibição das bets e cita apoio de 78% da população

O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu, nesta terça-feira (3/11), a manutenção da proibição das apostas on-line, conhecidas como bets, no Brasil. Durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro citou uma pesquisa Datafolha, divulgada em 1º de outubro, segundo a qual 78% dos brasileiros apoiam o veto às plataformas de apostas e aos cassinos on-line. Para Messias, a posição da sociedade precisa ser considerada diante da mobilização dos setores econômicos interessados na retomada da atividade.
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“As famílias querem ser ouvidas em um debate no qual os setores economicamente interessados dispõem de grande capacidade de mobilização. E as famílias aqui, repito, querem ser ouvidas e também os representantes da sociedade civil. É muito importante que os escutem”, afirmou. O advogado-geral ressaltou que o debate não deve ficar restrito aos interesses das empresas do setor, mas considerar também os impactos das apostas sobre a população.
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Messias também mencionou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 64.256.232 votos, como demonstração de legitimidade democrática para a continuidade das políticas defendidas pelo governo. Ele ponderou, no entanto, que o resultado das urnas não pode ser interpretado como uma consulta direta sobre a proibição das bets. “Seria equivocado tratar cada voto como plebiscito sobre esta medida. Seria igualmente inadequado desconsiderar a responsabilidade política que decorre dessa escolha”, declarou.
Ao encerrar a manifestação, o chefe da AGU reafirmou a defesa da constitucionalidade da Medida Provisória nº 1.309/2026 e pediu sua manutenção integral. A norma proibiu a exploração, a oferta e a publicidade das apostas on-line no país. A validade da medida é questionada no STF pela Associação Nacional de Jogos e Loterias, que contesta a restrição imposta ao setor.
A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator da ação, para reunir representantes do governo, de empresas, do setor esportivo e de entidades da sociedade civil. O objetivo é discutir os efeitos econômicos, sociais e sanitários da proibição das bets antes da análise do caso pela Corte.
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