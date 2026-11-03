Lula viaja a São Paulo para fazer exames de rotina nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará a São Paulo no fim da tarde desta terça-feira (3/11) para fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês. A expectativa, segundo a comunicação do Planalto, é que a viagem ocorra após a última reunião de trabalho do dia, prevista para as 17h, com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

Sob a coordenação do cardiologista Roberto Kalil Filho e da médica Ana Helena Germoglio, os exames de Lula já estavam na agenda do presidente antes do início da campanha eleitoral. A previsão, segundo a equipe de comunicação do petista, é que Lula retorne a Brasília na manhã desta quarta-feira (4) e siga normalmente com a agenda de trabalho.

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Saúde

A ida de Lula ao médico em São Paulo também ocorre dias após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter declarado o presidente vencedor das eleições. Lula, de 81 anos, teve a voz prejudicada por causa dos discursos feitos durante a campanha eleitoral.

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Na última semana, dias após o resultado do segundo turno, o presidente queixou-se de dificuldades para discursar a apoiadores em Brasília, durante a comemoração de seu aniversário. No último domingo (1º), porém, Lula publicou um vídeo no Instagram em que sua voz aparenta estar normal.

Os exames de rotina também serão realizados sete meses após o petista ter passado por uma pequena intervenção hospitalar para a retirada de uma ceratose, lesão na pele na região da cabeça.