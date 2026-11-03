Objetivo é votar LDO e LOA de 2027 ainda este ano, diz presidente da CMO

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Domingos Neto (PSD-CE), afirmou nesta terça-feira (3/11) que pretende votar ainda este ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.
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“Vamos votar a LDO e LOA ainda este ano, esse será nosso objetivo. Por isso, vamos acelerar a votação dos PLNs (Projetos de Lei do Congresso Nacional)”, afirmou ao abrir a sessão da CMO. Segundo ele, a expectativa é votar a LDO na comissão até 9 de dezembro, para que a LOA seja apreciada entre os dias 15 e 17. Além da análise na CMO, as matérias também precisam passar por sessão conjunta do Congresso Nacional.
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O senador Eduardo Braga (MDB-AM) será o relator da LOA de 2027. O nome foi definido em reunião de líderes do Senado Federal nesta terça-feira. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), por outro lado, é cotada para assumir a relatoria da LDO de 2027.
Braga é líder do MDB no Senado e aliado do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa. Ele relatou matérias importantes para o governo, como a reforma tributária e sua regulamentação, além da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
Tereza Cristina é líder do PP no Senado e integra a oposição ao governo do presidente Lula na Casa. Ela, que pretende se candidatar à Presidência do Senado, é conhecida por sua capacidade de dialogar com setores da direita e do centro, especialmente entre parlamentares ligados ao agronegócio.
A votação do Orçamento de 2027 está entre as prioridades do governo no Congresso Nacional. Segundo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), há um esforço para votar a matéria ainda este ano, até 17 de dezembro, quando se encerram as atividades parlamentares.
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