Drama das famílias com bets não é maior do que desemprego no futebol, diz Fluminense

A única fonte de receita não afetada no esporte é a venda de jogadores, argumentou dirigente do time carioca - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (3/11), o presidente do Fluminense Football Club, Matheus Reis e Montenegro, reconheceu os impactos sociais associados às apostas on-line, como o endividamento das famílias, mas defendeu que ele não é maior do que o risco de desemprego que o fim das bets pode causar na cadeia do futebol.

"Eu ouvi muito falar sobre o drama do endividamento das famílias, e isso é verdade. O Fluminense não nega isso. Só que também existe um drama do desemprego. O drama de uma família endividada não pode ser colocado como maior do que o drama de uma família que vai ter que sofrer os efeitos do desemprego, que é o que vai acontecer na cadeia do futebol, especialmente das agremiações menores", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Montenegro explicou que os clubes de futebol têm cinco tipos de receita e que a medida provisória das bets afeta diretamente duas delas: os patrocínios (incluindo placas de campo) e direitos de transmissão. Apontou que a proposta também tem efeitos indiretos e que a única fonte de receita não afetada no esporte é a venda de jogadores.

“Mexer com essa medida provisória vai no coração de todos os clubes porque acaba com a principal fonte de sobrevivência.”

O representante criticou, ainda, o prazo de 10 dias imposto pelo governo de transição para restringir a publicidade das bets. Ele comparou a situação atual com a de países da Europa e afirmou que nenhum mercado no mundo restringiu a publicidade das casas de apostas em menos de 10 meses, enquanto o Brasil tenta aplicar um prazo de 10 dias por medida provisória.

Durante a fala, Matheus destacou, também, que em 2025 os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro registraram R$ 3 bilhões em receita comercial, dos quais R$ 1 bilhão veio de bets. No caso do Fluminense, o impacto seria muito significativo, segundo o dirigente. O clube tem uma receita recorrente entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões, e o impacto seria de R$ 200 milhões, comentou.

Leia também: Janja entrega estudo a Fux sobre impacto das bets às mulheres

Sobre a possibilidade dos times de futebol se adequarem buscando novos patrocínios, ele argumentou que, pela lei da oferta e da demanda, com 14 clubes da Série A buscando patrocínio simultaneamente, o patrocínio ficaria desvalorizado.



