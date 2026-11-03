Presidente da AMM articula aproximação entre Minas e governo Lula

Lucas Vieira afirmou que a AMM participa, pela primeira vez, da transição de governo em Minas Gerais, representando os municípios do estado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O prefeito de Iguatama (MG), Lucas Vieira (PSB), presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), entidade que reúne mais de 90% das 853 cidades mineiras, participou do CB.Poder, programa realizado pelo Correio em parceria com a TV Brasília, nesta terça-feira (3/11). Em conversa com os jornalistas Lucas Móbile e Mila Ferreira, ele falou sobre o rearranjo das forças políticas após as eleições, o apoio à reeleição de Lula (PT) no segundo turno e a participação na transição do governo de Cleitinho (Republicanos).

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Vieira afirmou que o governador eleito, embora tenha feito campanha em apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), sempre deixou claro que pretende governar para todos os mineiros. Segundo ele, Cleitinho é um político aberto ao diálogo, que pretende construir seu governo ouvindo os diferentes lados e deverá ter uma gestão tranquila.

“Cleitinho esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como deputado estadual, foi vereador e atuou também como senador no Congresso Nacional. Portanto, ele conhece a importância de construir pontes para garantir a governabilidade em Minas Gerais”, frisou.

De acordo com o prefeito, pela primeira vez na história de Minas Gerais, a AMM foi convidada para representar as cidades na transição de governo. Ele está na comissão, representando os 853 municípios mineiros, levando as demandas, observações e apontando o que precisa ser aprimorado na relação entre o Estado e os municípios.

“É importante mencionar que a AMM continua sendo uma instituição representativa dos municípios e estritamente apartidária. Eu me posicionei pessoalmente, por convicções políticas minhas, em favor do presidente Lula no segundo turno, porque acreditei que era a melhor opção para o Brasil naquele momento”, destacou.

Na avaliação do presidente da AMM, a população e os municípios têm muito a ganhar com a aproximação entre o PSB, o Republicanos e o Governo Federal. De acordo com ele, através do diálogo há a possibilidade de construir muito mais do que se deixar as diferenças políticas dominarem as discussões.

“Tivemos casos anteriores em que o ex-governador Romeu Zema não esteve presente em diversas agendas do presidente Lula em Minas Gerais. Quando o presidente da República vai ao nosso estado, é uma oportunidade única para apresentar demandas e construir políticas públicas efetivas”, apontou.

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Vieira esclarece que não pretende deixar o cargo de prefeito de Iguatama ou de presidente da Associação e portanto, não pretende fazer parte do governo estadual. “Quero ajudar no que for preciso, mas cumprirei o meu mandato de prefeito até o final”, afirmou.

Virada de Lula

Segundo Vieira, a mobilização de Lula em Minas Gerais foi decisiva para a mudança no cenário eleitoral. Ele também destacou a atuação do deputado federal André Janones (Rede) na articulação digital e o engajamento nas redes sociais como fatores importantes para o resultado. “Em Iguatama, o presidente Lula havia perdido no primeiro turno. No segundo, realizamos um trabalho intenso, conseguimos reverter o resultado e abrir uma ampla margem de vantagem”, disse.

O prefeito afirmou que a política exige maturidade para deixar divergências partidárias de lado e garantir resultados concretos à população. Segundo ele, não haverá dificuldade em dialogar com parlamentares, governadores ou com o presidente da República, independentemente de filiação partidária, para viabilizar políticas públicas de qualidade.

“Estamos aqui para trabalhar pelo povo e servir à sociedade. Não podemos permitir que disputas partidárias interfiram nas entregas que precisam chegar aos cidadãos mineiros e brasileiros”, concluiu.

Veja a entrevista completa:





*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves