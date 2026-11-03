Relator defende votar PEC da Segurança Pública sem redução de maioridade; acompanhe

O Senado vota nesta terça-feira (3/11) a PEC 18/2025 (PEC da Segurança Pública). O relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu a votação do texto sem a inclusão de medidas para reduzir a maioridade penal. Após a leitura do parecer, o parlamentar se posicionou favoravelmente à proposta.

A sessão está na fase de debates, com senadores inscritos para se manifestar. A expectativa é que, após as discussões, a matéria avance para a votação.

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