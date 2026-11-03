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SEGURANÇA

Relator defende votar PEC da Segurança Pública sem redução de maioridade; acompanhe

O relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu a votação do texto sem a inclusão de medidas para reduzir a maioridade penal

Na imagem, discurso dos Senadores - (crédito: Reprodução/YouTube)
Na imagem, discurso dos Senadores - (crédito: Reprodução/YouTube)

O Senado vota nesta terça-feira (3/11) a PEC 18/2025 (PEC da Segurança Pública). O relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu a votação do texto sem a inclusão de medidas para reduzir a maioridade penal. Após a leitura do parecer, o parlamentar se posicionou favoravelmente à proposta.

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A sessão está na fase de debates, com senadores inscritos para se manifestar. A expectativa é que, após as discussões, a matéria avance para a votação.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 03/11/2026 18:08
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