Michelle participa de curso do PL em meio a rumores de troca de sigla

A formação é conduzida por Ana Muñoz, secretária nacional da organização. Na gravação, a ex-primeira-dama comenta que reservaria duas horas para os estudos. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)

A permanência de Michelle Bolsonaro no PL está no centro de uma articulação política que pode aproximar a senadora eleita pelo Distrito Federal de uma nova legenda. Enquanto conversas para uma possível filiação ao Republicanos avançam, a ex-primeira-dama apareceu, nesta terça-feira (3/11), em uma atividade de formação promovida pelo próprio PL.

Michelle publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra sua participação em um curso de liderança do PL Mulher. A formação é conduzida por Ana Muñoz, secretária nacional da organização. Na gravação, a ex-primeira-dama comenta que reservaria duas horas para os estudos.

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“Meu cursinho de duas horas com a minha secretária nacional do PL Mulher, Ana Muñoz. Ficarei aqui por duas horas estudando”, afirmou.

A possibilidade de mudança partidária foi noticiada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo ele, há uma movimentação para retirar Michelle do PL e levá-la ao Republicanos. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima da ex-primeira-dama, estaria entre as responsáveis pelas conversas.

Um político que acompanha as articulações, ouvido pelo colunista, atribui o possível afastamento de Michelle a divergências internas. Segundo o relato, ela estaria “descontente com os filhos do marido e com a condução do PL por Valdemar [Costa Neto]”.

A mudança, caso se confirme, colocaria Michelle na mesma sigla de Damares, que também ocupa uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama foi eleita em 4 de outubro, com aproximadamente 29% dos votos válidos, em sua primeira disputa eleitoral. A outra vaga do DF ficou com Bia Kicis (PL).

A eleição também marcou um feito inédito: Michelle se tornou a primeira ex-primeira-dama brasileira a conquistar um mandato eletivo. Apesar das especulações sobre seu futuro partidário, a participação no curso do PL Mulher foi divulgada por ela nesta terça-feira.