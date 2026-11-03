InícioPolítica
FAMÍLIA BOLSONARO

Michelle participa de curso do PL em meio a rumores de troca de sigla

Ex-primeira-dama é alvo de articulação para migrar ao Republicanos, em movimento que envolve a senadora Damares Alves

A formação é conduzida por Ana Muñoz, secretária nacional da organização. Na gravação, a ex-primeira-dama comenta que reservaria duas horas para os estudos. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)
A formação é conduzida por Ana Muñoz, secretária nacional da organização. Na gravação, a ex-primeira-dama comenta que reservaria duas horas para os estudos. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)

A permanência de Michelle Bolsonaro no PL está no centro de uma articulação política que pode aproximar a senadora eleita pelo Distrito Federal de uma nova legenda. Enquanto conversas para uma possível filiação ao Republicanos avançam, a ex-primeira-dama apareceu, nesta terça-feira (3/11), em uma atividade de formação promovida pelo próprio PL.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Michelle publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra sua participação em um curso de liderança do PL Mulher. A formação é conduzida por Ana Muñoz, secretária nacional da organização. Na gravação, a ex-primeira-dama comenta que reservaria duas horas para os estudos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Crise com Flávio e desgaste político levam Michelle a deixar PL Mulher

  • Destino incerto: Aliados tentam convencer Michelle a manter candidatura ao Senado

  • 'A direita está unida', afirma Celina após encontro com Michelle e Damares

“Meu cursinho de duas horas com a minha secretária nacional do PL Mulher, Ana Muñoz. Ficarei aqui por duas horas estudando”, afirmou.

A possibilidade de mudança partidária foi noticiada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo ele, há uma movimentação para retirar Michelle do PL e levá-la ao Republicanos. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima da ex-primeira-dama, estaria entre as responsáveis pelas conversas.

Um político que acompanha as articulações, ouvido pelo colunista, atribui o possível afastamento de Michelle a divergências internas. Segundo o relato, ela estaria “descontente com os filhos do marido e com a condução do PL por Valdemar [Costa Neto]”.

A mudança, caso se confirme, colocaria Michelle na mesma sigla de Damares, que também ocupa uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama foi eleita em 4 de outubro, com aproximadamente 29% dos votos válidos, em sua primeira disputa eleitoral. A outra vaga do DF ficou com Bia Kicis (PL).

A eleição também marcou um feito inédito: Michelle se tornou a primeira ex-primeira-dama brasileira a conquistar um mandato eletivo. Apesar das especulações sobre seu futuro partidário, a participação no curso do PL Mulher foi divulgada por ela nesta terça-feira.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Tags

Por Amanda S. Feitoza
postado em 03/11/2026 17:22
x