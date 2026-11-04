PL deve anunciar Marinho ao Senado; nome para Câmara segue indefinido

A expectativa é que o nome de Marinho seja confirmado logo após a reunião de hoje, quando o PL deverá fazer o anúncio oficial - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Partido Liberal (PL) deve anunciar nesta quarta-feira (4/11) o senador Rogério Marinho (PL-RN) como candidato à presidência do Senado. A definição será discutida em uma reunião da bancada, marcada para as 11h, na sede nacional da legenda, em Brasília.

O encontro reunirá parlamentares do partido para tratar da estratégia da sigla na disputa pelo comando da Casa. A expectativa é que o nome de Marinho seja confirmado logo após, quando o PL deverá fazer o anúncio oficial.

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Caso a indicação se confirme, Marinho deverá enfrentar o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que busca permanecer no cargo. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) também manifestou interesse na disputa, segundo as articulações em andamento.

Enquanto encaminha a escolha para o Senado, o PL ainda não definiu sua posição na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A legenda avalia se apoiará a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) ou se apresentará um candidato próprio. A decisão está prevista para ser discutida em uma reunião marcada para 11 de novembro.