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SEGURANÇA

Lula comemora aprovação da PEC da Segurança e reforça criação de ministério

Presidente parabenizou o Senado pela aprovação da proposta e afirmou que nova pasta terá foco em inteligência, planejamento e combate ao crime organizado

Lula também reforçou a intenção de criar o Ministério da Segurança Pública, separado do Ministério da Justiça - (crédito: Ricardo Stuckert)
Lula também reforçou a intenção de criar o Ministério da Segurança Pública, separado do Ministério da Justiça - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, na noite desta terça-feira (3/11), a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Senado Federal. Em publicação nas redes sociais, o petista parabenizou os senadores pela votação e afirmou que a medida representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado.

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Lula também reforçou a intenção de criar o Ministério da Segurança Pública, separado do Ministério da Justiça. Segundo o presidente, a nova pasta terá como prioridades o investimento em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para combater facções criminosas e milícias.

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“Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias”, escreveu.

Na publicação, o presidente também destacou o direito da população de viver com tranquilidade e afirmou que garantir essa segurança é um compromisso do governo federal.

Leia na íntegra:

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 03/11/2026 21:27 / atualizado em 03/11/2026 21:33
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