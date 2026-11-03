Lula comemora aprovação da PEC da Segurança e reforça criação de ministério

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, na noite desta terça-feira (3/11), a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Senado Federal. Em publicação nas redes sociais, o petista parabenizou os senadores pela votação e afirmou que a medida representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado.
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Lula também reforçou a intenção de criar o Ministério da Segurança Pública, separado do Ministério da Justiça. Segundo o presidente, a nova pasta terá como prioridades o investimento em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para combater facções criminosas e milícias.
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“Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias”, escreveu.
Na publicação, o presidente também destacou o direito da população de viver com tranquilidade e afirmou que garantir essa segurança é um compromisso do governo federal.
Leia na íntegra:
Parabenizo o Senado Federal pela aprovação da PEC da Segurança Pública, que encaminhamos ao Congresso para fortalecer o combate ao crime organizado. Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias. O povo brasileiro tem o direito de trabalhar, voltar para casa e viver com tranquilidade. Garantir esse direito é um compromisso do Governo do Brasil.— Lula (@LulaOficial) November 3, 2026
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