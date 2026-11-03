Saiba como fica o debate sobre a maioridade penal após a PEC da Segurança

O Senado aprovou nesta terça-feira (3/11) o texto principal da proposta de emenda à Constituição da segurança pública sem incluir alterações na maioridade penal. Em votações expressivas, a PEC foi aprovada com 73 votos favoráveis no primeiro turno e 75 no segundo. O plenário também rejeitou, por um placar apertado de 38 a 36 votos, o destaque que pretendia reduzir a idade de imputabilidade criminal dentro do texto, mantendo a discussão restrita a propostas legislativas autônomas que tramitam no Congresso Nacional.

A manutenção do texto-base sem alterações de mérito sobre o tema penal preservou o desenho central da proposta. Com a conclusão da votação dos turnos e dos destaques pelos senadores, as diretrizes de cooperação federativa seguem os ritos finais no Congresso Nacional para a etapa de promulgação.

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O texto principal aprovado pelos senadores estabelece normas gerais para a atuação das polícias, fortalece a integração de informações de inteligência entre estados e União e consolida o Sistema Único de Segurança Pública diretamente na Carta Magna.

A separação dos debates regimentais

Durante a tramitação de matérias complexas, divergências sobre temas polêmicos costumam ser isoladas para viabilizar consensos em torno de pontos centrais. Ao rejeitar a inclusão da redução da maioridade penal na PEC da segurança, os parlamentares optaram por não atrelar a reforma das competências policiais a uma discussão penal de alta complexidade jurídica.

Com essa definição regimental, a discussão sobre a punição de jovens a partir de 16 anos continua restrita a propostas específicas já existentes no parlamento. Qualquer avanço sobre a responsabilização penal de adolescentes exigirá novas audiências públicas e debates aprofundados sobre os impactos no sistema socioeducativo e carcerário.

Etapas e exigências para alterar a maioridade

Alterar a idade penal no país exige alterações profundas no ordenamento jurídico nacional. O artigo 228 da Constituição Federal define que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e respondem apenas conforme a legislação especial. Qualquer proposta de emenda à Constituição sobre o tema precisa cumprir etapas rigorosas de tramitação:

análise de admissibilidade e mérito na Comissão de Constituição e Justiça;

aprovação em dois turnos de votação no plenário por pelo menos três quintos dos votos em cada Casa legislativa;

apreciação formal em comissões temáticas ou especiais tanto na Câmara quanto no Senado;

votação qualificada sucessiva antes de qualquer promulgação formal.

O tema também enfrenta controvérsias jurídicas no Supremo Tribunal Federal. O ponto central da discussão envolve a interpretação de juristas de que a imputabilidade penal integra o rol de direitos e garantias individuais, configurando cláusula pétrea que não poderia ser reduzida por emenda à Constituição.

Enquanto as propostas que tratam especificamente da idade penal seguem seus ritos próprios de análise nas comissões técnicas do Congresso, as novas diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública avançam para a conclusão de sua tramitação institucional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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