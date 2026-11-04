Janones convoca Exército do Lula para live da vitória nesta quinta-feira

A live reforça uma nova rotina de Lula: apostar nas plataformas digitais como instrumento de comunicação política - (crédito: Ricardo Stuckert — 22.10.2026)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal André Janones (Rede-MG) realizam nesta quinta-feira (5/11), às 19h, a chamada “Live da Vitória”, no canal oficial do petista no YouTube. A transmissão, que havia sido adiada na semana passada por causa de problemas na garganta e rouquidão de ambos, após o ritmo intenso da campanha eleitoral, tem como objetivo celebrar a vitória no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e retomar a mobilização dos apoiadores nas redes sociais.

A live reforça uma nova rotina de Lula: apostar nas plataformas digitais como instrumento de comunicação política, depois da experiência bem-sucedida durante a campanha, quando as transmissões e os conteúdos nas redes ajudaram a aproximar o candidato do eleitorado.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Janones confirmou que os dois estão recuperados e convocou os apoiadores a ampliar a divulgação da transmissão. O deputado também estabeleceu uma meta para a audiência: “A gente precisa alcançar a maior audiência da história de uma live política no Brasil”.

Para isso, pediu que os seguidores compartilhassem o convite em diferentes plataformas. “Põe no story, faz card, põe no vídeo, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, no boca a boca”, afirmou, repetindo a estratégia de mobilização digital utilizada durante a campanha.

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Estratégia permanente

A transmissão deve servir como ponto de partida para reorganizar a atuação dos apoiadores de Lula no ambiente digital durante o novo mandato. Janones pretende transformar a mobilização que ajudou na campanha em uma estrutura permanente de defesa das pautas do governo e de articulação com a base de apoio.

“Nosso exército tá na ativa, tá com tudo. Vai ajudar o presidente Lula a governar”, declarou. Ao convocar os seguidores, o parlamentar também adotou um discurso de enfrentamento à oposição: “A extrema-direita está nas cordas. Eles estão nas cordas. Agora é hora da gente ir pra cima e nocautear”.