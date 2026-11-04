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Democrata agradece ao Brasil por ‘mostrar o caminho’ e cita Exército do Lula

Ativista Isaiah Martin afirmou em publicação nas redes sociais que gostaria de visitar o Brasil

Ativista democrata Isaiah Martin celebrou a vitória de aliados nos EUA e agradeceu ao Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/ Internet)
Ativista democrata Isaiah Martin celebrou a vitória de aliados nos EUA e agradeceu ao Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/ Internet)

O ativista do Partido Democrata Isaiah Martin utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4/11) para celebrar a vitória de aliados nas eleições de meio de mandato nos EUA e agradecer ao Brasil por ter “mostrado o caminho”. Na publicação, Martin chegou a escrever o termo “explode”, fazendo referência a uma fala do deputado federal André Janones (Rede-MG) utilizada no canal “Exército do Lula”.

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Com a confirmação da maioria democrata na Câmara e no Senado norte-americanos, o ativista manifestou o desejo de conhecer o país. “Beleza, agora que a gente fritou aqueles idiotas, quero visitar o Brasil”, publicou. Em outra publicação, Isaiah reforçou uma declaração feita na semana anterior e voltou a defender a deportação de Flávio Bolsonaro.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 04/11/2026 14:32
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