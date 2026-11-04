Brasileiros conquistam sete cadeiras estaduais nas eleições dos EUA

Sete brasileiros vão ocupar cadeiras em assembleias legislativas estaduais dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato. Os vencedores, todos filiados ao Partido Democrata, foram eleitos em quatro estados norte-americanos. Entre eles, há políticos que chegaram ao país ainda crianças, viveram como imigrantes sem documentação e construíram trajetórias ligadas à defesa das comunidades imigrantes.

Massachusetts foi o estado com maior número de representantes brasileiros eleitos. Quatro deles conquistaram vagas na Câmara dos Representantes estadual: Priscila Sousa, Rita Mendes, Danillo Sena e Lorena Betts. Três foram reeleitos, enquanto Lorena venceu a disputa pelo 16º distrito de Middlesex.

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Os outros três brasileiros eleitos são Farley Santos, em Connecticut, Elaine Marzola, em Nevada, e Felipe Sousa-Lazaballet, na Flórida. Este último disputou uma eleição pela primeira vez e venceu em um estado de predominância republicana.

Brasileiros eleitos em Massachusetts

Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila Sousa chegou aos Estados Unidos aos 7 anos. Criada em Framingham, cidade que abriga uma das comunidades brasileiras mais tradicionais do país, ela conquistou o green card em 2004, aos 16 anos, e posteriormente obteve a cidadania americana.

Formada em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University, Priscila representa o 6º distrito de Middlesex desde janeiro de 2023. Aos 38 anos, ela concorreu à segunda reeleição. Em Massachusetts, os mandatos de deputado estadual têm duração de dois anos.

Rita Mendes também ocupa uma cadeira na Câmara estadual desde 2023. Nascida em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, ela emigrou com os pais em 2002, sem falar inglês. A família se estabeleceu em Brockton, cidade que Rita passou a representar na política.

Antes de chegar à Câmara estadual, em 2019, ela foi eleita para o Conselho Municipal. Aos 42 anos, Rita tem formação em Direito e trabalha como advogada e corretora de imóveis.

A trajetória de Danillo Sena na política estadual começou em junho de 2020. Natural de Timbaúba, em Pernambuco, ele chegou aos Estados Unidos em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe em Acton. Atualmente, representa o 37º distrito de Middlesex.

Brasileiros conquistam sete cadeiras em assembleias estaduais dos EUA (foto: Reprodução/Redes sociais )

Assim como outros brasileiros eleitos, Danillo foi beneficiário do DACA, programa criado durante o governo de Barack Obama que concedia proteção temporária contra a deportação e autorização de trabalho a determinados imigrantes que chegaram ao país ainda crianças. Ele obteve o green card e a cidadania americana em 2018, aos 31 anos.

Já Lorena Betts, natural de Mato Grosso, venceu a disputa pelo 16º distrito de Middlesex. Há 15 anos nos Estados Unidos, ela chegou ao país para trabalhar como babá. Antes de emigrar, atuava na área de enfermagem no Brasil.

Nos Estados Unidos, Lorena estudou Ciências Políticas e passou a desenvolver atividades comunitárias, com atenção às dificuldades enfrentadas por imigrantes. Casada e mãe de três filhos, ela agradeceu aos eleitores pela vitória em uma publicação nas redes sociais.

“Esta campanha foi sobre o poder das pessoas, a importância de cada voz e o que podemos realizar quando nos unimos”, escreveu. A brasileira também afirmou que pretende continuar ouvindo a comunidade e trabalhando para corresponder à confiança recebida.

Imigrantes que chegaram ainda crianças

Em Connecticut, Farley Santos foi reeleito para representar o 109º distrito estadual, em Danbury, cidade que reúne uma expressiva comunidade brasileira. Ele ocupa o cargo desde 2023.

Farley chegou aos Estados Unidos aos 7 anos e viveu inicialmente como imigrante indocumentado. Casado e pai de uma filha, ele destacou a própria trajetória ao comemorar a vitória.

“Como um jovem imigrante que cresceu nesta cidade, jamais imaginei que um dia teria o privilégio de representar a própria comunidade que deu a mim e à minha família a chance de alcançar o sonho americano”, afirmou.

O deputado também declarou que pretende manter o trabalho junto à população de Danbury. “A eleição pode ter terminado, mas o trabalho continua. E eu também”, escreveu.

Em Nevada, Elaine Marzola conquistou a terceira reeleição para representar o 21º distrito. Nascida no Rio de Janeiro, ela chegou a Las Vegas com os pais em 1984, ainda criança. Desde 2021, ocupa uma cadeira na Assembleia estadual e também exerce uma função de liderança na Casa.

Elaine se formou em Estudos Femininos pela Universidade de Nevada, em 2006, e concluiu o curso de Direito quatro anos depois, pela Faculdade Thomas M. Cooley, vinculada à Universidade de Michigan.

Primeira vitória eleitoral na Flórida

A eleição de Felipe Sousa-Lazaballet marcou uma estreia na política eleitoral. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele venceu uma disputa difícil na Flórida, estado predominantemente republicano.

Felipe é filho de uma empregada doméstica cearense e chegou aos Estados Unidos aos 14 anos. Aos 26, recebeu autorização para trabalhar legalmente por meio do DACA. A cidadania americana veio em 2021, um ano depois de obter o green card.

Antes de disputar uma vaga legislativa, ele atuou em organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIAPN+. Também trabalhou por cinco anos na administração do prefeito de Orlando, Buddy Dyer.

Aos 40 anos, Felipe é casado com Luis Sousa-Lazaballet desde 2020. Sua vitória amplia a presença de brasileiros na política estadual americana, em um grupo formado por representantes com trajetórias marcadas pela imigração e pela participação comunitária.