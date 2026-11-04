Esquerda brasileira celebra vitória de democratas em eleições de meio mandato nos EUA

"O Trump perdeu nos EUA, e é pra celebrar SIM! Celebrar sem nos iludirmos ou nos distanciarmos das necessidades do Brasil. Mas a realidade é que a derrota de Trump que se confirmou hoje nos EUA é melhor para o povo brasileiro, para o mundo e para a população estadunidense. A apatia não pode nos dominar. Há algo florescendo no mundo, e como já disse o Presidente Lula, a nossa luta é em busca da primavera!". Erika Hilton - Deputada Federal (PSOL/SP)

"Histórico! Deb Haaland acaba de se tornar a primeira mulher indígena eleita governadora nos Estados Unidos, no estado do Novo México. Uma conquista gigantesca para os povos originários e para a representatividade. A democracia avança quando novos rostos e vozes ocupam o poder!". Anielle Franco - Ex-ministra da Igualdade Racial do Brasil e eleita deputada federal (PT/RJ).

A ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela d'Ávila, também se manifestou em suas redes: "Trump Perdeu. A onda da extrema-direita está sendo enfrentada de frente pelos povos do mundo!" escreveu. Em vídeo, a jornalista discursou sobre ser a primeira vez que grupos minoritários são eleitos. "Ele [Trump] pode ter dinheiro, mas, o povo tem o poder" finalizou.

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Lindbergh Farias, Deputado Federal (PT), também mostrou satisfação com as eleições norte-americanas. "Cuidado, Eduardo, o senador lá agora é democrata" brincou o parlamentar, sobre a vítória de James Talarico no Texas, local que o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL), está residindo. "O que fizemos aqui no Brasil virou símbolo de como derrotar o fascismo", escreveu.

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, também publicou comemorando em seus stories no Instagram uma montagem do Cristo Redentor ao lado da Estátua da Liberdade, fazendo o “L” com as mãos. O gesto se tornou um símbolo associado a Lula (PT).