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ESTADOS UNIDOS

Esquerda brasileira celebra vitória de democratas em eleições de meio mandato nos EUA

Políticos como Erika Hilton, Anielle Franco e Manuela d’Ávila comemoraram os resultados e destacaram a eleição de representantes de grupos minoritários

Democratas festejam vitória para o Senado na Geórgia: avanço em estados republicanos abre caminho para maioria nas duas casas do Congresso - (crédito: Erik S. Lesser/AFP)
Democratas festejam vitória para o Senado na Geórgia: avanço em estados republicanos abre caminho para maioria nas duas casas do Congresso - (crédito: Erik S. Lesser/AFP)

Políticos da esquerda brasileira comemoraram a vitória expressiva e histórica dos Democratas nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira (3/11). O partido, que se opõe ao presidente Donald Trump (Republicano), conquistou maioria no Senado e na Câmara.

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Além do avanço no Congresso, em alguns estados os democratas também tiveram vitórias. Foram eleitos para os cargos de governador e deputado grupos historicamente sub-representados, que não costumamos ver ocupando cargos públicos na política norte-americana, como indígenas, negros, latinos, incluindo um brasileiro.

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Até o momento, os democratas conquistaram 54 cadeiras no Senado, e 228 na Câmara, formando assim maioria. Essa disputa na metade do mandato presidencial, é considerada um termômetro da avaliação do governo em exercício e também para a próxima disputa de chefe de Estado, marcada para novembro de 2028. 

Alguns políticos brasileiros como a ex-ministra da Igualdade Racial do Brasil e eleita deputada federal (PT/RJ) Anielle Franco e a deputada federal Erika Hilton (PSOL/SP), celebraram o resultado parcial das eleições americanas e compartilharam em suas redes sociais.

Veja o que disseram os políticos brasileiros

"O Trump perdeu nos EUA, e é pra celebrar SIM! Celebrar sem nos iludirmos ou nos distanciarmos das necessidades do Brasil. Mas a realidade é que a derrota de Trump que se confirmou hoje nos EUA é melhor para o povo brasileiro, para o mundo e para a população estadunidense. A apatia não pode nos dominar. Há algo florescendo no mundo, e como já disse o Presidente Lula, a nossa luta é em busca da primavera!". Erika Hilton - Deputada Federal (PSOL/SP)

"Histórico! Deb Haaland acaba de se tornar a primeira mulher indígena eleita governadora nos Estados Unidos, no estado do Novo México. Uma conquista gigantesca para os povos originários e para a representatividade. A democracia avança quando novos rostos e vozes ocupam o poder!". Anielle Franco - Ex-ministra da Igualdade Racial do Brasil e eleita deputada federal (PT/RJ). 

A ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela d'Ávila, também se manifestou em suas redes: "Trump Perdeu. A onda da extrema-direita está sendo enfrentada de frente pelos povos do mundo!" escreveu. Em vídeo, a jornalista discursou sobre ser a primeira vez que grupos minoritários são eleitos. "Ele [Trump] pode ter dinheiro, mas, o povo tem o poder" finalizou. 

Lindbergh Farias, Deputado Federal (PT), também mostrou satisfação com as eleições norte-americanas.  "Cuidado, Eduardo, o senador lá agora é democrata" brincou o parlamentar, sobre a vítória de James Talarico no Texas, local que o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL), está residindo. "O que fizemos aqui no Brasil virou símbolo de como derrotar o fascismo", escreveu. 

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, também publicou comemorando em seus stories no Instagram uma montagem do Cristo Redentor ao lado da Estátua da Liberdade, fazendo o “L” com as mãos. O gesto se tornou um símbolo associado a Lula (PT). 

Cristo Redentor ao lado da Estátua da Liberdade, fazendo o "L".
Cristo Redentor ao lado da Estátua da Liberdade, fazendo o "L". (foto: reprodução/instagram)

 

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Cássia André

Mineira em Brasília e repórter que edita e apresenta vídeos sobre política e demais assuntos do dia a dia. Pós-graduanda em geopolítica

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Cássia André e Anna Júlia Castro*
postado em 04/11/2026 15:14 / atualizado em 04/11/2026 15:14
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