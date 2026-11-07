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Governo emite sinais opostos sobre petróleo

Na mesma semana, Executivo divulga compromissos para a redução dos combustíveis fósseis e projeção de aumento na produção de petróleo e gás até 2030

Lula na reunião do CNPE - (crédito: Ricardo Stuckert)
Lula na reunião do CNPE - (crédito: Ricardo Stuckert)

Na mesma semana em que o governo federal divulgou o Mapa do Caminho para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis no Brasil e no mundo, também publicou uma estimativa de que a produção de petróleo chegará a 4,9 milhões de barris por dia até 2035, crescimento de 30% em 10 anos. A contradição marcou a presidência brasileira da COP30, realizada em Belém, no ano passado — as atividades do evento, inclusive, encerram-se somente agora, com a COP31 começando na semana que vem, na Turquia.

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Na quinta-feira, o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicaram o caderno de produção de petróleo e gás natural do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). O plano é divulgado anualmente e traz projeções sobre o mercado energético brasileiro em um período de 10 anos.

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Pela projeção, a produção diária de petróleo atingirá 5 milhões de barris em 2028. Depois, deve permanecer nesse patamar, atingindo 4,9 milhões em 2035. Em 2025, a média foi de 3,7 milhões. A extração de gás natural deve crescer mais ainda: de 179 milhões de metros cúbicos por dia em 2025 para 308 milhões em 2035, salto de 72%, na produção bruta.

Para manter esse ritmo, o estudo prevê investimentos da ordem de R$ 2,4 trilhões entre 2027 e 2036 em exploração e produção (E&P), sendo a maior parte do valor destinada à instalação de 29 novas plataformas marítimas.

O plano defende a necessidade de novas descobertas e perfurações. "A sustentação da trajetória de produção projetada para petróleo e gás natural dependerá da continuidade dos investimentos em E&P, da reposição das reservas produzidas, da realização de novas descobertas e da conversão de recursos potenciais em reservas efetivamente produzíveis", diz o documento.

Nessa sexta-feira, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou uma resolução com 18 diretrizes para a construção do Mapa do Caminho brasileiro. Porém, o documento, que deve trazer compromissos concretos para a redução dos combustíveis fósseis, só será divulgado daqui a 270 dias.

Antes disso, na terça-feira, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago; o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco; a ex-ministra e deputada federal Marina Silva (Rede-SP); e outras autoridades lançaram duas propostas para que os outros países produzam seus próprios Mapas do Caminho para 2033, que tratam da redução dos combustíveis fósseis e do desmatamento.

O Mapa traz linhas gerais sobre como os países, principalmente, podem atuar para atingir objetivos já definidos pelos fóruns internacionais. A ideia é que cada nação avalie sua própria dependência dos combustíveis fósseis e trace planos para reduzi-la.

"Mutirão"

O Brasil propôs um "mutirão": até 2028, os países devem elaborar seus planos e compromissos de longo prazo, além de reduzir emissões. Até 2030, devem investir em uma matriz energética sustentável. E, até 2033, reduzir a oferta de petróleo e derivados. "Transicionar para longe dos combustíveis fósseis é inevitável e já começou, mesmo que os países comecem de posições muito diferentes", diz o documento.

Há contradição entre as posições do governo divulgadas esta semana. Mesmo defendendo a redução da oferta de combustíveis fósseis até 2033, a projeção é de alta na produção, ao menos, até 2035.

O governo federal defende o aumento da exploração de petróleo desde o início do atual mandato, pressionando politicamente pela perfuração de poços na Margem Equatorial, próximos à Foz do Amazonas, apesar da resistência de técnicos do Ibama por conta dos riscos ambientais. A licença foi concedida, inclusive, a pouco menos de um mês da COP30, gerando uma nuvem sobre as negociações e piorando a percepção do evento e da política ambiental brasileira.

A coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima, Suely Araújo, destaca que, apesar do avanço importante do governo na área ambiental, o setor energético ainda manda sinais contraditórios. "O Brasil tem assumido uma liderança internacional para buscar propostas para a descarbonização. Mas, internamente, as movimentações têm sido em geral na direção da expansão de combustíveis fósseis. Petróleo e gás, principalmente", diz.

Ela avalia que o aumento da produção do petróleo não faz sentido para abastecimento interno, já que o país exporta óleo bruto. Suely critica, ainda, a demora de 270 dias para a divulgação dos compromissos concretos do país. "Ele (o governo) fala em transição, mas o que está fazendo é uma adição de fontes energéticas. Incentiva renováveis, atira para todos os lados. Mas a transição efetiva impõe a substituição de fontes fósseis, e isso não está ocorrendo", frisa a coordenadora.

 

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/11/2026 03:55
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