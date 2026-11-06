Janones sobre lives com Lula: "Deixar ele livre pra ser o que é"

O "general" do "Exército do Lula" explica que a "live da vitória" foi pensada para uma comemoração mais descontraída - (crédito: Ricardo Stuckert — 22.10.2026)

O deputado federal André Janones (Rede), defendeu que as transmissões ao vivo feitas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o deixem "livre para ser o que ele é". Para o parlamentar, as lives devem mesclar leveza e seriedade.

O comentário foi publicado pelo político mineiro em suas redes sociais, em resposta a um apoiador de Lula, que elogiava a condução de Janones na "live da vitória", feita nesta quinta-feira (5/11). Para o eleitor, a transmissão deixa o presidente "muito mais humano", e afirma que o governo deveria investir mais no formato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Depois da live de hoje, fica difícil criticar o Janones. Ele fez mais pela comunicação do Lula do que muita gente. Esse tipo de comunicação deixa o presidente Lula muito mais humano e mostra a excelente pessoa que ele é. O governo tem que investir mais em lives e vídeos curtos", escreve o internauta.

O "general" do "Exército do Lula" explica que a "live da vitória" foi pensada para uma comemoração mais descontraída, mas defende que próximas transmissões misturem o tom leve com um tom sério. Para ele, não é preciso preparar o presidente para momentos como esse, apenas deixar ele "ser quem é".

"Essa primeira estava meio sem roteiro e faltou assunto sério, porque o nome era 'live da vitória', então o objetivo era mais leve mesmo, comemorar com vocês, bater papo e etc. Mas nas próximas vamos mesclar a leveza com assuntos mais sérios. E não tem segredo, não tem que dar toque no Lula, nem preparar nada, só deixar ele livre para ser quem ele é", declara o parlamentar.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.