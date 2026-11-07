Flávio Bolsonaro comenta sobre eventual disputa com Tarcísio em 2030

Flávio Bolsonaro e Tarcisio de Freitas, em entrevista a jornalistas, em Rio Claro (SP): ataque ao STF e a Lula - (crédito: Charles Vieira/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

Senador da República e ex-candidato à presidência nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (RJ-PL) não é contra uma eventual disputa com o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma possível presença na disputa pelo Executivo em 2030. Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, em Miami, Flávio afirmou que se colocaria na disputa se o pai, Jair Bolsonaro, continuar inelegível.

Caso o ex-Presidente possa concorrer, o '01' não participaria do pleito. "É o meu candidato", afirmou, sobre o pai, que está inelegível após ser condenado por tentativa de golpe de Estado e condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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O senador está nos Estados Unidos com sua esposa e filhas desde 28 de outubro deste ano quando fugiu após descumprir decisão do Supremo Tribunal Federal para entregar os seus passaportes.

Sobre uma possível candidatura de Tarcísio, Flávio disse que "todos podem se candidatar". "Se houver eleição antes, tenho esse direito; em 2030, também, se eu quiser e o partido concordar", afirmou. Além disso, contou ter conversado com o governador após as eleições, e o informou que, se possível, será candidato.

Em relação ao reconhecimento da vitória de Lula no segundo turno por parte de Tarcísio, o senador constatou que discorda, mas que não é "obrigado a concordar com tudo que ele fala".

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Mais uma vez Flávio voltou a falar de uma possível corrida pelo Executivo antes de 2030, o que é impossibilitado pelo calendário eleitoral das eleições presidenciais, a cada quatro anos. Disse, também, que "não sabe" se o atual governo conseguirá cumprir o mandato sem uma crise institucional.

Críticas ao pai, permanência nos EUA e falta de provas sobre fraude

Ainda durante a entrevista, Flávio tratou de outros assuntos. Um deles foi diretamente relacionado a decisões tomadas, no passado, pelo pai. De acordo com o senador, Jair errou ao voltar ao Brasil em março de 2023 após perder as eleições de 2022.

O ex-presidente chegou a passar três meses na Flórida. Dois anos depois, foi preso. "Eu aprendo com os erros e os acertos do presidente Bolsonaro, e não vou cometer o mesmo erro", disse.

Sobre a ida aos Estados Unidos, Bolsonaro afirmou que "não falará sobre esse assunto", ao ser questionado sobre quem organizou e financiou a viagem à América do Norte. Além disso, disse que a estadia no país não o impedirá de exercer as obrigações como senador. Ele participará das sessões legislativas virtualmente "sempre que houver essa possibilidade".

Anteriormente, Flávio havia citado a existência de composições fraudulentas no processo das eleições de 2026, mas sem apresentar provas. Durante a entrevista desta sexta-feira, no entanto, disse que não tem como confirmar possíveis fraudes. De acordo com ele, a falta de evidências se deve à impossibilidade de uma investigação. "Não tenho provas e nem terei, porque é proibido investigar esse assunto", declarou.



