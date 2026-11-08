Ministério da Justiça reforça proteção de Ana Elisa após ameaças

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou a segurança da deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) após a denúncia de ameaças e ataques racistas.

Segundo nota, a pasta encaminhou as mensagens à Polícia Federal (PF), que, após analisar o caso, recomendou medidas de proteção continuada e de proximidade, já em execução.

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"A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) coordena, com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) e as forças de segurança locais, a execução e a continuidade dessas medidas. A Força Nacional de Segurança Pública atua em apoio, de forma integrada às forças locais", afirmou o ministério.

Por causa do sigilo da investigação e de razões de segurança, não serão divulgados detalhes sobre as diligências nem sobre o efetivo, os meios ou a dinâmica das medidas de proteção.

O ministério também reafirmou que ameaças e discursos de ódio, especialmente os de cunho racista e misógino, "são inaceitáveis e devem ser apurados com máximo rigor".

"O Ministério acompanha as investigações e a evolução do cenário de risco, com ajuste das medidas de proteção sempre que necessário."

Entenda o caso

Ana Elisa, de 21 anos, expôs neste sábado (7/11) nas redes sociais as ameaças de estupro e morte que vêm recebendo desde a campanha eleitoral. No vídeo publicado, ela lê um dos e-mail com ataques e rebate às críticas por estar andando com escolta policial 24 horas por dia.

No início do vídeo, a deputada exibe uma publicação da influenciadora Natássia Chamelete, que acusa Ana Elisa de ser contra o policiamento nas ruas, enquanto usa escolta policial para si. A deputada rebateu a crítica e chamou de “fake news”, já que é contra a violência policial, mas não contra o policiamento.

“Eu nunca disse, em nenhum lugar, que eu sou contra policiamento. Eu sou contra violência policial, uma coisa completamente distinta. Aliás, nenhum governo do PT é contra policiamento”, afirmou a deputada.

A deputada eleita expõe, durante o vídeo, um e-mail encaminhado a ela por uma pessoa identificada como “Pedro Henrique Gabriel”. Na mensagem, ele descreve em detalhes como cometeria abuso sexual e assassinaria a deputada, com falas misóginas e racistas, repletas de violência e brutalidade.

“Ana Elisa, a morte é meramente o final da minha obra prima de humilhação. Primeiro vem o estupro, depois o assassinato. Ambos entregues por alguém que olha abaixo do teu generoso e ri da tua raça”, diz o e-mail.

Segundo Ana Elisa, ela decidiu expor essa mensagem para que as pessoas entendam o motivo do escoltamento policial. “O desejo de ser famoso na internet não pode ser maior do que a existência do outro. Você acha mesmo que eu queria uma escolta para chamar de minha? Eu queria ter liberdade, uma coisa que eu perdi e não tenho mais”, disse.