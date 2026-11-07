Lula convida novo presidente do Paraguai para visitar Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou, na noite de ontem (6/11), Pedro Alliana pela posse na Presidência do Paraguai e manifestou interesse em estreitar a relação entre os dois países. Em publicação na rede social X, Lula desejou êxito ao novo chefe do Executivo paraguaio e afirmou que espera trabalhar com ele de maneira “aberta, franca e cooperativa”, em favor do fortalecimento dos laços bilaterais e do avanço da integração na América do Sul.

Na mesma mensagem, o presidente brasileiro convidou Alliana para uma visita a Brasília. Lula afirmou que pretende recebê-lo em breve para discutir a agenda de interesse comum e dar novo impulso à relação histórica entre as duas nações. A manifestação ocorreu poucas horas depois da cerimônia de posse do paraguaio, que assumiu o cargo após a destituição de Santiago Peña pelo Congresso.

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Alliana agradeceu o cumprimento de Lula e também sinalizou disposição para manter uma relação próxima com o governo brasileiro. "Nossas nações sempre estarão unidas por laços de fraternidade. Iniciamos uma relação frutífera em homenagem aos nossos povos", escreveu.

Integrante do Partido Colorado e até então vice-presidente do Paraguai, Alliana assumiu o comando do país para concluir o mandato iniciado por Peña, com término previsto para 2028. A mudança ocorre em meio à crise envolvendo o banco Ueno, cuja liquidação provocou impactos sobre milhões de clientes e esteve no centro das acusações que levaram ao impeachment do antecessor.