Sem citar Flávio Bolsonaro, Lula diz que 'jamais abandonou' o país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em pronunciamento, que jamais abandonou o país ao comentar os atos de seu terceiro mandato e a continuidade dos trabalhos a partir do próximo ano. Embora não tenha citado nomes, a declaração pode ser interpretada como uma referência ao candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), que fugiu do Brasil após o resultado do segundo turno.

“Nunca fugi dos compromissos, das críticas, da luta e jamais abandonei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades”, disse. Lula também prometeu um governo mais dinâmico, moderno e capaz de entregar o que foi apresentado durante a campanha.

Ainda sobre o terceiro mandato no Planalto, o chefe do Executivo afirmou que encaminhará, até o fim do ano, as últimas medidas de estruturação e as ações necessárias para construir o Lula 4. Uma delas deve ser o envio de uma medida provisória para criar o Ministério da Segurança Pública, após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

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Segurança Pública

O petista defendeu a atuação conjunta entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado e às milícias.

“Vamos integrar e garantir a atuação enérgica de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população”, declarou Lula. O presidente também mencionou o enfrentamento à corrupção, à sonegação e à violência contra mulheres e meninas. A PEC foi aprovada pelo Senado na última terça-feira (3/11).

Além da segurança, Lula retomou compromissos voltados à proteção social. O presidente afirmou que pretende ampliar os mecanismos de proteção a crianças e adolescentes, tanto no ambiente físico quanto no digital, e aprofundar a Política Nacional de Cuidados, com atenção à população idosa.

Dívida pública

No mesmo pronunciamento, Lula abordou a situação fiscal e econômica do país em um aceno ao mercado financeiro. “A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam. Por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária dos investimentos”, afirmou o chefe do Executivo.

Além disso, o presidente ressaltou que todas as medidas do governo serão executadas com a preservação das regras fiscais. “Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros”, disse.