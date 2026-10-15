Governo Lula elabora novo ministério com possível aprovação de PEC da Segurança

Segundo interlocutores, no entanto, Lula pondera que a criação da pasta não deve ocorrer de forma imediata - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O governo do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara nesta quinta-feira (15/10) a criação de um Ministério da Segurança Pública no próximos dias, sob a condição de o Senado aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública (PEC 18/2025).

Prevista para análise em plenário do Senado na tarde de hoje, a PEC prevê a criação de um Sistema Único de Segurança Pública, com maior integração na polícias entre União, estados, Distrito Federal e municípios, além de novas regras para o enfrentamento ao crime organizado.

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Segundo interlocutores, embora Lula acompanhe as movimentações na Casa desde ontem (14), com a vitória do governo na PEC do fim da escala de trabalho 6x1, ele pondera que a criação do Ministério da Segurança não deve ocorrer de forma imediata, sob a justificativa de ser preciso analisar a estrutura orçamentária que uma nova pasta trará ao caixa do governo.

Sabatina

Enquanto analisa as movimentações da PEC da Segurança, no Senado, o presidente se prepara, no Palácio da Alvorada, para uma sabatina da TV Globo, nesta noite, nas instalações da emissora, no Rio de Janeiro.

A 10 dias do segundo turno, o petista chegará à entrevista um dia após a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado. Além de frisar a pauta na entrevista, o líderpetista deve exaltar outros feitos do governo e intensificar críticas a seu adversário, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).