Lula vai à COP31 na Turquia em meio a pressões por ajuste fiscal

Ao anunciar sua viagem para a Turquia, Lula publicou foto nas redes sociais ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), na manhã desta segunda-feira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, nesta segunda-feira (9/11), para Antália, na Turquia, com o objetivo de participar da 31ª Conferência das Nações Unidas para Mudança do Clima (COP 31). A viagem do presidente ocorrerá em meio a pressões da classe política e do mercado financeiro por indicativos de qual será o perfil da formação de ministérios no Lula 4.

Na ida à COP 31, participam da comitiva os ministros João Paulo Capobianco (Meio Ambiente), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário).

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Na conferência do clima, Lula vai apresentar mapa do caminho nacional, com cinco diretrizes para orientar a redução do uso de combustíveis fósseis nos próximos anos. Além do plano para reduzir a dependência de combustíveis fósseis no país, o governo brasileiro levará à conferência outro documento, aprovado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, com diretrizes para interromper e reverter o desmatamento até 2030.

Além disso, o presidente vai discursar em prol do multilateralismo e do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF - em inglês). Lançada pelo governo brasileiro na COP 30, no ano passado em Belém, o TFFF é um investimento administrado pelo Banco Mundial que prevê ganhos financeiros a países ou fundações que almejam investir na preservação de florestas.

Cúpula da Asean

Em sua primeira agenda internacional após ser reeleito para mais um mandato, Lula vai emendar a COP 31 com a participação do Brasil na 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), evento previsto para ocorrer no dias 15 de novembro, em Manila, capital das Filipinas.

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O foco da participação na cúpula das nações do Sudeste asiático é ampliar mercados para o agronegócio brasileiro e diversificar parcerias comerciais diante de pressões protecionistas globais.

Pressões internas

Ao anunciar sua viagem para a Turquia, Lula publicou foto nas redes sociais ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), na manhã desta segunda-feira. Na legenda da imagem, além de descrever os objetivos do governo brasileiro na COP 31 e na cúpula da Asean, o líder petista destacou a passagem de bastão para seu vice.

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Nesta semana, à frente da presidência brasileira, Geraldo Alckmin terá de participar de negociações para o projeto político e econômico que embasará o quadro ministerial do próximo mandato.

Lula, na noite de ontem, fez pronunciamento de rádio e TV em que reafirmou compromissos em manter tanto projeções de concessão de benefícios sociais feitas durante a campanha como o cumprimento de reajustes e metas fiscais.