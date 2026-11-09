Pesquisa inédita revela o impacto das fake news na disputa eleitoral

A Fundação Friedrich Naumann (FNF), o Centro de Liderança Pública (CLP) e a Oficina Consultoria divulgam nesta terça-feira (10/11), em Brasília, uma pesquisa inédita sobre a percepção dos brasileiros a respeito das fake news durante as eleições de 2026.
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Idealizada pelo Instituto Idea, a pesquisa mostra a influência das redes sociais e da inteligência artificial na circulação de informações durante o período eleitoral. O trabalho detalha também os impactos da desinformação sobre a confiança dos eleitores no processo democrático.
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O levantamento ouviu 1.508 pessoas de todas as regiões do país entre 26 e 27 de outubro. O evento terá a apresentação dos resultados detalhados, reunindo especialistas para debater eleições, desinformação, confiança pública e os desafios para fortalecer a democracia.
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Programação do encontro
As atividades têm início às 9h30 com a abertura oficial conduzida por representantes das entidades realizadoras:
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Guilherme Franco, gerente de comunicação do CLP;
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Hans-Dieter Holtzmann, diretor de projetos da Fundação Friedrich Naumann para a América do Sul;
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Patricia Marins, da Oficina Consultoria.
Entre 9h45 e 10h15, o público acompanha o Painel 1, dedicado à apresentação da pesquisa sobre o impacto das fake news nas Eleições 2026, conduzido por Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia.
Em seguida, das 10h15 às 11h15, o Painel 2 discute eleições, desinformação e confiança pública com os seguintes debatedores:
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Cila Schulman, do Instituto Ideia;
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Patricia Marins, da Oficina Consultoria, atuando na mediação;
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Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa;
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Sylvio Costa, presidente da Rede pela Soberania.
A programação geral do encontro termina às 12h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.