Pesquisa inédita revela o impacto das fake news na disputa eleitoral

A urna eletrônica é um dos pilares do processo eleitoral brasileiro, tema da pesquisa sobre fake news nas eleições de 2026 - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

A Fundação Friedrich Naumann (FNF), o Centro de Liderança Pública (CLP) e a Oficina Consultoria divulgam nesta terça-feira (10/11), em Brasília, uma pesquisa inédita sobre a percepção dos brasileiros a respeito das fake news durante as eleições de 2026.

Idealizada pelo Instituto Idea, a pesquisa mostra a influência das redes sociais e da inteligência artificial na circulação de informações durante o período eleitoral. O trabalho detalha também os impactos da desinformação sobre a confiança dos eleitores no processo democrático.

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O levantamento ouviu 1.508 pessoas de todas as regiões do país entre 26 e 27 de outubro. O evento terá a apresentação dos resultados detalhados, reunindo especialistas para debater eleições, desinformação, confiança pública e os desafios para fortalecer a democracia.

Programação do encontro

As atividades têm início às 9h30 com a abertura oficial conduzida por representantes das entidades realizadoras:

Guilherme Franco, gerente de comunicação do CLP;

Hans-Dieter Holtzmann, diretor de projetos da Fundação Friedrich Naumann para a América do Sul;

Patricia Marins, da Oficina Consultoria.

Entre 9h45 e 10h15, o público acompanha o Painel 1, dedicado à apresentação da pesquisa sobre o impacto das fake news nas Eleições 2026, conduzido por Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia.

Em seguida, das 10h15 às 11h15, o Painel 2 discute eleições, desinformação e confiança pública com os seguintes debatedores:

Cila Schulman, do Instituto Ideia;

Patricia Marins, da Oficina Consultoria, atuando na mediação;

Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa;

Sylvio Costa, presidente da Rede pela Soberania.

A programação geral do encontro termina às 12h.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.