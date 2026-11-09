China nega acusação de espionagem envolvendo CEO da Nvidia

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fala durante convenção da empresa nos terrenos T17 e T18 do Parque Tecnológico de Shilin-Beitou, em Taipei, em 27 de maio de 2026 - (crédito: I-Hwa Cheng/AFP)

A China negou nesta segunda-feira (9) que exista qualquer tentativa de plano de espionagem envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e classificou as acusações como infundadas e parte de uma campanha de difamação contra Pequim.

Segundo o The New York Times, Huang teria informado ao conselho da Nvidia que teve um relacionamento íntimo com uma executiva do setor, apontada pela inteligência dos EUA como alguém que coletava informações para a China.

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"A chamada alegação de espionagem chinesa é infundada. Não passa de difamação contra a China", afirmou nesta hoje Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Na manhã desta segunda, as ações da Nvidia caem cerca de 5% no pré-mercado de Nova York.

O executivo está no centro de uma polêmica sobre se teria impulsionado a venda de chips avançados para a China apesar das restrições tecnológicas impostas pelos Estados Unidos, que buscam limitar o acesso chinês a tecnologias de ponta. A Nvidia está entre as companhias de capital aberto mais valiosas do mundo, ao lado de Apple e Microsoft.

A Nvidia informou no domingo (8) que abrirá uma investigação interna sobre o caso. Huang não revelou publicamente o nome da pessoa envolvida no relacionamento extraconjugal.

Pequim também contestou anteriormente o conteúdo do The New York Times que mencionava uma cidadã chinesa chamada Alice Huang. Ela seria, segundo a publicação, próxima de Jensen Huang e ligada a uma empresa acusada de contrabandear chips avançados para a China, além de supostamente atuar como espiã do governo chinês.

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"Os pontos essenciais são saber se ele tinha conhecimento de alguma atividade de espionagem e se alguma informação confidencial ou estrategicamente sensível foi comprometida", disse George Chen, sócio e responsável pela área digital do The Asia Group, consultoria sediada em Washington. "Essas questões exigem evidências, não especulação", acrescentou, em mensagem enviada a repórteres.

Nos últimos anos, Jensen Huang tem defendido a flexibilização das regras que limitam as vendas de chips para a China. Ele teria conseguido apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, para permitir a comercialização dos chips H200 neste ano. Não está claro, no entanto, se Pequim permitiria compras em grande escala. Em documento protocolado em agosto, a Nvidia afirmou ter vendido apenas uma pequena quantidade ao país, já que esse tipo de operação enfrenta restrições impostas pelo governo chinês.

Apesar de não serem os modelos mais avançados da empresa, os chips H200 ainda são considerados sofisticados. Antes disso, Huang também havia feito lobby para vender os chips H20, menos avançados, desenhados para o mercado chinês e em conformidade com as regras de exportação dos EUA.

Na China, a cobertura da imprensa tem destacado principalmente a admissão do relacionamento por parte de Huang, enquanto veículos estatais repetem a posição oficial do governo. Alguns comentaristas afirmam que a publicação do The New York Times teria como objetivo pressionar e desestabilizar as relações entre China e Estados Unidos.

"Sempre que as relações China-EUA começam a melhorar, muitas vezes surgem pessoas atirando das sombras", afirmou o Global Times, jornal estatal.

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Valor de mercado

A Nvidia caminha para perder cerca de US$ 230 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira, após o conselho de administração da empresa anunciar a abertura de uma investigação sobre o CEO, Jensen Huang.

A companhia disse não ter motivos para acreditar que segredos corporativos ou a segurança nacional tenham sido comprometidos e afirmou manter confiança na liderança do CEO.

As ações da segunda empresa mais valiosa do mundo recuavam cerca de 4,6% no pré-mercado, em negociações voláteis. O papel acumula queda de aproximadamente 26% desde o pico registrado em outubro e caminha para o pior ano desde 2022.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.