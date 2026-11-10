Governo português decreta estado de alerta para tempestade em Lisboa

Conforme informações do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos fortes com velocidades de 100 a 120km por hora. - (crédito: Foto: André Kosters - Lusa)

Lisboa – A chuva intensa provocou inundações em Lisboa, na manhã desta terça-feira (10/11), causando congestionamentos e levando as autoridades do governo a decretarem “estado de alerta”, além de pedirem para as famílias ficarem em casa. O país aguarda a chegada da depressão tropical Charles, que está vindo do Oceano Atlântico e deve atingir em cheio o país europeu na manhã de quarta-feira (11/11).

Diante dos alertas de tempestade para amanhã, participantes do Web Summit 2026, na capital portuguesa, estão preocupados com o risco de cancelamento do evento, iniciado na segunda-feira (9/11) e que ocorre até quinta-feira (12/11). Mais de 70 mil pessoas de 164 países inscritas participam do evento durante esses quatro dias. Procurada, a organização do Web Summit informou, por meio de nota, que está monitorando a situação.

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“Estamos cientes dos alertas meteorológicos para a tarde/noite de quarta-feira e estamos avaliando a situação junto à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal. Compartilharemos novas atualizações assim que tivermos informações confirmadas”, informou a nota enviada ao Correio.

Em entrevista a jornalistas na manhã de hoje, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que, amanhã, será um dia “muito difícil”, e escolas e serviços públicos não essenciais vão estar fechados devido à chegada em força da depressão Charles à costa lusitana.

“O país vai ser posto à prova, sobretudo no dia de amanhã, que vai ser particularmente duro e difícil. Por isso, o governo decretou situação de alerta, isso significa o encerramento de escolas e serviços públicos não essenciais”, afirmou o ministro. Ele pediu que as famílias fiquem em casa, ao mesmo tempo que pediu compreensão aos patrões.

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, assumiu que é "difícil garantir o funcionamento da Web Summit" amanhã, conforme informações de agências portuguesas. A depressão Charles ainda deixou sob alerta vermelho oito distritos do centro e sul do país.



Velocidade crescente

Conforme informações do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos fortes com velocidades de 100 a 120km por hora, podendo chegar a 140km/h em lugares mais expostos, o que pode ser categorizado como tempestade tropical, conforme a escala Saffir-Simpson (SSHWS, do inglês Saffir–Simpson hurricane wind scale), para ventos a partir de 63km/h até 118km/h. Enquanto isso, uma depressão tropical tem ventos de até 62km/h.

O instituto português informou ainda que a depressão Charles está no Atlântico e atinge está praticamente sobre a Ilha da Madeira e deverá chegar ao continente no fim da manhã de amanhã. “A precipitação será por vezes forte na generalidade do território!”, afirmou o instituto que prevê ondas de sudoeste de quatro a cinco metros, no sul de Cabo Carvoeiro, localidade a 271 km ao norte da capital portuguesa.

“Devido a esta situação, serão emitidos avisos meteorológicos de nível laranja, não se excluindo a possibilidade de agravamento em algumas regiões após as próximas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo, aconselhando-se, por esse motivo, o seu acompanhamento”, destacou a nota do IPMA.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit