Nos EUA, Flávio não poderá presidir comissão no Senado por videoconferência

Apesar de estar fora do país, Flávio continua aparecendo como presidente da comissão no sistema oficial do Senado - (crédito: Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos desde o fim de outubro, não deve comparecer presencialmente ao Senado Federal nesta quarta-feira (11/11) para conduzir a reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP), da qual é presidente. O colegiado tem reunião extraordinária prevista para as 11h, com dois requerimentos relacionados à investigação do Banco Master entre os itens da pauta.

Apesar de estar fora do país, Flávio continua aparecendo como presidente da comissão no sistema oficial do Senado. Ele foi eleito para o comando do colegiado em fevereiro de 2025, para um mandato de dois anos. A reunião desta quarta-feira está marcada na modalidade semipresencial, o que permite a participação de senadores a distância nas condições previstas pelas normas da Casa.

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A possibilidade de participação remota, no entanto, não significa que o senador possa presidir os trabalhos por videoconferência. As regras do Senado estabelecem que o presidente, o vice-presidente ou o presidente eventual deve conduzir presencialmente as reuniões das comissões. Assim, caso Flávio não compareça, outro parlamentar deverá assumir a condução dos trabalhos.

A pauta prevê a análise de dois requerimentos apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Um deles pede a convocação do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para explicar mudanças em relatórios da Polícia Federal relacionados ao caso Master. O outro propõe convidar o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos adotados durante a investigação e o afastamento de dois delegados que atuavam no caso.