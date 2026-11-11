PL avalia abrir mão de comissões na Câmara para concentrar forças no Senado

Senado é visto como uma peça central na estratégia da oposição para a próxima legislatura - (crédito: Jefferson Rudy/Wikimedia Commons)

O Partido Liberal (PL) avalia abrir mão do comando de comissões permanentes na Câmara dos Deputados para concentrar esforços na disputa por espaços de poder no Senado Federal. A estratégia é discutida internamente pela legenda, que considera ter saído fortalecida das eleições de outubro e busca transformar o desempenho nas urnas em maior influência sobre as decisões do Congresso Nacional.



Nos bastidores, há um consenso entre integrantes da sigla de que o resultado eleitoral ampliou o poder de negociação do partido. O entendimento, no entanto, não se traduz em unanimidade sobre os próximos passos. Uma ala defende que o PL abra mão de presidências de comissões na Câmara para priorizar as articulações no Senado, considerado estratégico para os interesses da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Correio, um interlocutor próximo ao senador Rogério Marinho (PL-RN) — tido como forte candidato ao topo da cadeia na Casa Alta — sinalizou que “é melhor concentrar foco no Senado” e repisou, ainda, que é a parte alta que decide e pauta impeachment e agendas decisivas entre e para os congressistas.



Outro grupo, por sua vez, prega cautela diante da possibilidade de derrotas na disputa pelo comando das Casas legislativas. A avaliação é de que o partido precisa calcular o peso de suas candidaturas e evitar embates que possam comprometer sua capacidade de negociação com outras bancadas. Mesmo entre os que defendem uma postura menos confrontacional, há o entendimento de que o PL deve garantir cargos na composição das Mesas Diretoras.

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O Senado é visto como uma peça central na estratégia da oposição para a próxima legislatura. Além de analisar indicações feitas pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Casa tem competência para processar e julgar ministros da Corte em casos de crimes de responsabilidade. O controle de postos estratégicos também pode influenciar o andamento de propostas de interesse do governo e da oposição.



A movimentação ocorre em meio às articulações para a sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na presidência do Senado. Entre os nomes colocados na disputa estão o senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou a campanha presidencial derrotada de Flávio Bolsonaro, e Tereza Cristina (PP-MS). Alcolumbre, por sua vez, trabalha para reunir apoio à própria permanência no comando da Casa.



Dentro do PL, o desafio será equilibrar o fortalecimento eleitoral com a capacidade de construir alianças. A avaliação de parte da legenda é de que ampliar a presença em espaços decisórios pode ser mais vantajoso do que insistir em candidaturas sem votos suficientes para vencer.