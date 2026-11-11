PL avalia abrir mão de comissões na Câmara para concentrar forças no Senado

O Partido Liberal (PL) avalia abrir mão do comando de comissões permanentes na Câmara dos Deputados para concentrar esforços na disputa por espaços de poder no Senado Federal. A estratégia é discutida internamente pela legenda, que considera ter saído fortalecida das eleições de outubro e busca transformar o desempenho nas urnas em maior influência sobre as decisões do Congresso Nacional.
Nos bastidores, há um consenso entre integrantes da sigla de que o resultado eleitoral ampliou o poder de negociação do partido. O entendimento, no entanto, não se traduz em unanimidade sobre os próximos passos. Uma ala defende que o PL abra mão de presidências de comissões na Câmara para priorizar as articulações no Senado, considerado estratégico para os interesses da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Ao Correio, um interlocutor próximo ao senador Rogério Marinho (PL-RN) — tido como forte candidato ao topo da cadeia na Casa Alta — sinalizou que “é melhor concentrar foco no Senado” e repisou, ainda, que é a parte alta que decide e pauta impeachment e agendas decisivas entre e para os congressistas.
Outro grupo, por sua vez, prega cautela diante da possibilidade de derrotas na disputa pelo comando das Casas legislativas. A avaliação é de que o partido precisa calcular o peso de suas candidaturas e evitar embates que possam comprometer sua capacidade de negociação com outras bancadas. Mesmo entre os que defendem uma postura menos confrontacional, há o entendimento de que o PL deve garantir cargos na composição das Mesas Diretoras.
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O Senado é visto como uma peça central na estratégia da oposição para a próxima legislatura. Além de analisar indicações feitas pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Casa tem competência para processar e julgar ministros da Corte em casos de crimes de responsabilidade. O controle de postos estratégicos também pode influenciar o andamento de propostas de interesse do governo e da oposição.
A movimentação ocorre em meio às articulações para a sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na presidência do Senado. Entre os nomes colocados na disputa estão o senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou a campanha presidencial derrotada de Flávio Bolsonaro, e Tereza Cristina (PP-MS). Alcolumbre, por sua vez, trabalha para reunir apoio à própria permanência no comando da Casa.
Dentro do PL, o desafio será equilibrar o fortalecimento eleitoral com a capacidade de construir alianças. A avaliação de parte da legenda é de que ampliar a presença em espaços decisórios pode ser mais vantajoso do que insistir em candidaturas sem votos suficientes para vencer.
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