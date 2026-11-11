Lula associa vitória eleitoral à defesa do meio ambiente e da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) associou, nesta quarta-feira (11/11), sua vitória nas eleições presidenciais à defesa da democracia e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Em publicação nas redes sociais, o petista afirmou que o resultado das urnas, há duas semanas, representou mais do que a vitória de um candidato ou partido, mas a escolha dos brasileiros por um projeto de país que coloca a sustentabilidade entre suas prioridades.

“Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia”, declarou Lula. Segundo o presidente, os eleitores confrontaram, por meio do voto, aqueles que negam evidências científicas e ameaçam a preservação da Amazônia, da biodiversidade e dos recursos hídricos brasileiros.

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Na avaliação do chefe do Executivo, a mobilização eleitoral reuniu diferentes gerações e setores da sociedade em torno da defesa de direitos e da preservação ambiental. Lula destacou a participação de indígenas, idosos e jovens no processo democrático. “Não foi o triunfo de um partido político ou de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar”, afirmou.

O presidente também buscou projetar o resultado eleitoral brasileiro no debate internacional sobre o clima. Em mensagem dirigida aos líderes reunidos na COP31, na Turquia, Lula defendeu que o enfrentamento da crise climática não deve ficar restrito às negociações diplomáticas, mas também passa pelas decisões políticas tomadas pela população.

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“Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos. Ela é travada pelo voto de cada mulher e de cada homem que deseja fazer a diferença”, ressaltou.

O líder brasileiro cobrou dos chefes de Estado compromissos à altura das demandas por justiça climática e preservação ambiental. “Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável. O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”, arrematou.