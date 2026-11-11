PLP do ajuste fiscal deve ser apresentado na próxima semana, diz Alcolumbre

Alcolumbre afirmou que há o compromisso do Congresso de analisar o texto que será apresentado. -

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (10/11) que a base do governo deve apresentar, na próxima semana, um Projeto de Lei Complementar (PLP) com uma proposta de ajuste fiscal das contas públicas.

Segundo Alcolumbre, o assunto está sendo discutido entre os senadores da base governista Jaques Wagner (PT-BA), Eduardo Braga (MDB-AM) e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). O texto também está sendo negociado com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti.

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“Parece que eles reuniram ontem e hoje, e eu acho que (a apresentação) será na próxima semana. (…) Acho que vai ser uma iniciativa do governo e o autor do PLP deve ser o senador Jaques Wagner”, disse.

Questionado sobre o assunto de sua reunião com Durigan nesta semana, Alcolumbre afirmou que o PLP foi abordado, mas que não conhece o teor nem os detalhes da proposta. “Conversei com ele muitos assuntos de país, passamos pelo PLP, mas não entramos na essência do que vai estar escrito no projeto”, disse.

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Alcolumbre ainda afirmou que há o compromisso do Congresso de analisar o texto que será apresentado. “Tem o compromisso de nós analisarmos no Congresso, porque todos nós, independentemente de sermos base do governo, ou oposição ou parlamento, precisamos ter responsabilidade com o Brasil”, completou.

A movimentação ocorre em meio à pressão do mercado para que o governo anuncie medidas de ajuste fiscal para conter o avanço da dívida pública e melhorar as contas federais.