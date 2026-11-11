Mourão diz que Flávio seguirá na presidência de comissão no Senado

Senador confirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha o andamento dos trabalhos - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Hamilton Mourão afirmou que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continuará na presidência da comissão que conduz no Senado Federal, mesmo estando fora do país. Em conversa com jornalistas, Mourão disse que o parlamentar acompanha os trabalhos do colegiado e poderá participar das próximas reuniões, caso as sessões ocorram presencialmente, como está previsto.

Questionado sobre a possibilidade de Flávio deixar o comando da comissão em razão da ausência, Mourão descartou a necessidade de uma substituição. Segundo ele, o senador permanece no cargo e poderá retomar a participação nas atividades do colegiado. “Ele é o presidente da comissão”, afirmou Mourão ao ser perguntado sobre a permanência de Flávio na função. O senador também confirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha o andamento dos trabalhos. “Acompanhando, lógico que está acompanhando. Tudo se acompanha hoje em dia”, declarou.

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Sobre a ausência de Flávio na reunião em que foram apresentados os requerimentos considerados urgentes, Mourão explicou que a pauta daquele encontro ficou concentrada nas demandas que precisavam de encaminhamento imediato. Ele acrescentou que o presidente da comissão poderá participar das próximas sessões e fazer perguntas aos convidados. “Ele pode, se a sessão for presencial, como tudo indica, ele pode participar”, disse. Mourão mencionou, inclusive, a possibilidade de Flávio questionar o ministro e o diretor-geral previstos para uma das próximas reuniões, na quarta-feira.

Ao ser questionado sobre quem ficará responsável pela condução dos trabalhos enquanto Flávio estiver ausente, Mourão afirmou que a organização da continuidade das atividades cabe ao presidente da comissão. Ele também explicou que qualquer senador pode assumir temporariamente a condução de uma sessão, desde que haja entendimento entre os parlamentares.

Mourão rejeitou, no entanto, a hipótese de Flávio simplesmente transferir a presidência para outro integrante do colegiado. Segundo o senador, uma mudança definitiva no comando exigiria a realização de uma nova eleição. Com isso, Flávio permaneceria na função durante o período restante dos trabalhos, estimado em 40 dias.