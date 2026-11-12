Leandro Grass lança guia para traduzir "politiquês" a crianças e jovens

Após mais de 60 dias de uma intensa campanha política almejando o cargo de governador do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass lançou, nesta quarta-feira (11/11), na Livraria Travessa do Casa Park, o livro Política de A a Z — Guia Básico para entender o politiquês. A obra de educação política é direcionada a crianças, adolescentes e jovens. O evento, prestigiado por amigos e políticos, como o deputado federal eleito Agnelo Queiroz e o ex-deputado distrital Peniel Pacheco, foi realizado na Livraria Travessa do Casa Park, no Guará.

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A ideia é contribuir para que os jovens desenvolvam, desde cedo, uma consciência política. Com um país cada vez mais polarizado e a proliferação de fake news, Leandro Grass pretende desmistificar o cenário político para as gerações mais novas. "As pessoas têm que entender que política não é lacração, não é performance e like. Política é argumento, convencimento e construção coletiva", afirmou o o professor, ex-deputado distrital e ex-presidente do Instituto do Patrimônico Histórico e Artístico Nacional (Iphan), durante o lançamento.

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Para Grass, a publicação é uma retomada de discussões também com base no interesse popular sobre o funcionamento do Estado. "O meu objetivo principal é fazer com que os adolescentes entendam que a política é algo bom, que não tem dono, que é uma ferramenta nossa", salientou. O ex-candidato vê no livro uma oportunidade de o tema ocupar espaço na sociedade. "Todo mundo faz política e faz política em todo lugar. Pela compreensão das regras do jogo democrático, das regras das instituições, esse jovem, esse adolescente, pode intervir mais, pode intervir melhor, buscando aquilo que é seu, que é a sua cidadania", complementou.

Agnelo Queiroz fez parte do público que prestigou o lançamento e aguardou o autógrafo do autor (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ele acrescentou que, apesar de o público-alvo serem crianças, adolescentes e jovens, os adultos também podem aproveitar o conteúdo do livro. "Entendendo o básico, a população pode participar mais, acompanhar e cobrar dos políticos", ressaltou Grass. "Mais do que nunca, é preciso revitalizar o nobre sentido da política. Lembrar que ela é o instrumento para a construção de uma sociedade mais justa."

A obra foi a realização de um projeto homônimo de 2016, enquanto Leandro Grass lecionava. "Acredito que a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem o que é a democracia, o que é o governo, o que são os poderes, para que elas possam participar mais. Então, isso é uma responsabilidade que eu carrego desde o início da minha vida como professor, em sala de aula", afirmou. Segundo ele, o livro retoma essa iniciativa, que estava decidida desde o início do ano.

Cidadania

Política de A a Z — Guia Básico para entender o politiquês traduz termos simples e complexos. "O conhecimento é a arma mais poderosa que a gente pode ter para garantir os nossos direitos. Ninguém reivindica algo que não sabe. Precisamos investir cada vez mais em conhecimento para que a sociedade também avance na cidadania e na democracia", pontuou o autor.

O professor universitário Luiz Beltrão, de 55 anos, avaliou que a obra pode ter um grande impacto para a população. Para ele, trata-se de um trabalho que pode ajudar a acabar com conflitos. "Eu acho que é essencial. Folheei algumas páginas e percebi que tinha conceitos básicos. Isso é importante para desarmar a população. Boa parte das nossas brigas, da nossa animosidade, vem do preconceito e da ignorância", concluiu.

FRASE

Negaram à população o conhecimento sobre a política. Não é somente por meio da escola, mas também da família e da comunicação. As pessoas têm o direito de saber como funciona o sistema político, quais são os seus direitos e seus deveres”

Leandro Grass