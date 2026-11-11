Cão sobe em maca para acompanhar tutor durante atendimento do Samu

O cachorro deitou na maca e se recusou a sair - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um cachorro surpreendeu uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao "invadir" uma ambulância e subir na maca durante o atendimento ao tutor dele, na QNP 12, em Ceilândia Sul. O paciente, de 59 anos, é cadeirante e havia sofrido uma queda no quintal de casa, por volta das 2h23.

Mesmo com a estabilidade do paciente, a regulação médica determinou o encaminhamento ao hospital por precaução, momento em que o cão de estimação da família agiu para impedir o afastamento do tutor. "Falei com a irmã dele para prender o cachorro, mas ela disse que ele não sai de perto dele, e, enquanto colocávamos a maca, o cachorrinho pulou porque estava muito preocupado com o dono", conta a técnica de enfermagem Márcia Medeiros. Veja:

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Ao ocupar o equipamento de transporte dentro da viatura, o cão passou a adotar postura defensiva contra a equipe. "O Spaike subiu na maca e começou a mostrar os dentes, porque não queria descer, e uma hora ele pulou e foi para debaixo da maca. Até cogitamos chamar os bombeiros para resolver a situação", afirma a técnica de enfermagem.

Para evitar acidentes, a guarnição precisou recolher o cão com o auxílio das moradoras da casa. "Tivemos que entrar na casa de novo com a maca para o cachorro acompanhar. Ele foi primeiro. Nesse momento uma das senhoras fechou o portão", explica Márcia, lembrando o relato familiar de que o animal ficou desaparecido por um mês em uma internação anterior do paciente na qual o acompanhou ao hospital.

Após o manejo do cão para o interior do imóvel, o transporte foi finalizado e o paciente deu entrada no hospital sob classificação amarela. "Como terminamos quase 5h e ainda tivemos mais duas ocorrências, essa demonstração de afeto nos marcou muito, pois eu já vivi um caso parecido com o de um morador de rua atropelado cujo cãozinho, chamado 'Nada Consta', também pulou na maca, e no fim todos precisam de uma ajuda", conclui.