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Lula quer ouvir caciques do Centrão antes de definir espaço no governo

Presidente deve conversar com Kassab e Marcos Pereira sobre alianças e participação de partidos na Esplanada

Lula está disposto a ampliar a participação do Centrão no governo - (crédito: AFP)
Lula está disposto a ampliar a participação do Centrão no governo - (crédito: AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende se reunir com Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, para discutir a composição da base governista no Congresso Nacional e a distribuição de espaços na Esplanada dos Ministérios.

Segundo auxiliares, Lula está disposto a ampliar a participação do Centrão no governo, mas quer preservar o controle de pastas consideradas estratégicas. A ideia, segundo palacianos, é acomodar aliados sem comprometer áreas prioritárias da gestão.
As conversas também devem envolver a formação de maioria na Câmara e no Senado, além da ocupação de postos de comando no Legislativo.

Antes de avançar nas negociações, o petista quer medir o grau de compromisso das legendas com o governo. No Planalto, a preocupação é garantir que a eventual concessão de ministérios se traduza em apoio efetivo às pautas do Executivo.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 12/11/2026 13:53
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