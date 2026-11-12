Lula quer ouvir caciques do Centrão antes de definir espaço no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende se reunir com Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, para discutir a composição da base governista no Congresso Nacional e a distribuição de espaços na Esplanada dos Ministérios.
Segundo auxiliares, Lula está disposto a ampliar a participação do Centrão no governo, mas quer preservar o controle de pastas consideradas estratégicas. A ideia, segundo palacianos, é acomodar aliados sem comprometer áreas prioritárias da gestão.
Segundo auxiliares, Lula está disposto a ampliar a participação do Centrão no governo, mas quer preservar o controle de pastas consideradas estratégicas. A ideia, segundo palacianos, é acomodar aliados sem comprometer áreas prioritárias da gestão.
As conversas também devem envolver a formação de maioria na Câmara e no Senado, além da ocupação de postos de comando no Legislativo.
Antes de avançar nas negociações, o petista quer medir o grau de compromisso das legendas com o governo. No Planalto, a preocupação é garantir que a eventual concessão de ministérios se traduza em apoio efetivo às pautas do Executivo.
Antes de avançar nas negociações, o petista quer medir o grau de compromisso das legendas com o governo. No Planalto, a preocupação é garantir que a eventual concessão de ministérios se traduza em apoio efetivo às pautas do Executivo.
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Por Armando Holanda
postado em 12/11/2026 13:53