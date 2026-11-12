O fogo amigo de ministros de Lula contra o chefe da PF e o novo ministério

Magistrados da Suprema Corte, a exemplo de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, figuram como orquestradores desse desgaste de Andrei - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Há um desgaste em curso envolvendo o nome do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para que ele não assuma um espaço de destaque na recriação do Ministério da Segurança Pública. Essa é uma avaliação que ele tem feito a aliados da pasta.

Recentemente, há uma irritação envolvendo o chefe da corporação por trocas em comandos de investigações do Master nas quais ministros são citados.

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Magistrados da Suprema Corte, a exemplo de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, figuram como orquestradores desse desgaste de Andrei, segundo auxiliares do titular da PF ouvidos pelo Correio.