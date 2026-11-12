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BASTIDORES

O fogo amigo de ministros de Lula contra o chefe da PF e o novo ministério

Andrei tem relatado a aliados que está sendo boicotado para não assumir novo ministério

Magistrados da Suprema Corte, a exemplo de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, figuram como orquestradores desse desgaste de Andrei - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
Magistrados da Suprema Corte, a exemplo de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, figuram como orquestradores desse desgaste de Andrei - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Há um desgaste em curso envolvendo o nome do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para que ele não assuma um espaço de destaque na recriação do Ministério da Segurança Pública. Essa é uma avaliação que ele tem feito a aliados da pasta.

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Recentemente, há uma irritação envolvendo o chefe da corporação por trocas em comandos de investigações do Master nas quais ministros são citados.

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Magistrados da Suprema Corte, a exemplo de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, figuram como orquestradores desse desgaste de Andrei, segundo auxiliares do titular da PF ouvidos pelo Correio.

Há, ainda, nomes dentro do próprio governo federal, a exemplo do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. Esses dois últimos são vistos como fogo amigo.

Isso porque fazem parte da mesma gestão e, ao que dizem interlocutores do chefe da PF, estão insatisfeitos com o trabalho dele e querem fazer indicações de um novo nome que seja “mais aderente” e “menos exposto” a rusgas.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 12/11/2026 09:49
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